接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣議會一年召開兩次定期大會，每逢教育處業務報告時，全縣205位校長當天就必須坐在4樓旁聽席，這項「慣例」已實施十多年，終於從本次大會廢止。記者翁禎霞／翻攝 分享 facebook 屏東縣議會連續10多年要求205國中小學校長必須列席定期大會一天，這項慣例終於被打破，縣議員曾義雄今臨時動議要求廢止列席，並以校長的薪水成本分析，認為205位校長一天的薪水及交通費合計高達77萬餘元，實在沒有必要再勞師動眾，這項臨時動議今獲議會通過，有校長私下說「早該這麼做了」。

屏東縣議會一年召開兩次定期大會，每逢教育處業務報告時，全縣205位校長當天就必須坐在4樓旁聽席，這項「慣例」已實施10多年，早期議會的要求是希望校長多了解教務處業務及議會運作，同時如果議員對學校有任何意見，也可以當場提出。

屏東縣議員曾義雄今在議會定期大會提出臨時動議，建議從本次定期大會開始廢止校長列席，他說，過去有此要求是因為資訊平台不夠發達，現在連議員在議場挖鼻孔都會立刻被轉播或直播，實在沒有必要再要求校長列席。

他還同時計算了校長的薪資，平均日領3582元，合計205位校長一天的日薪就要73萬4310元，當日來回交通費估算37011元，合計到議會旁聽一天的成本就要77萬餘元，他認為議會應該要「接地氣」，「不要再有權威式的要求了」。

他也補充說，雖然校長可以不再列席大會，不過如果議員認為有必要，仍可以單獨指定必須列席的校長，還有教育小組另有需求也不在此限。

這項臨時動議立刻獲得附議通過，會後屏東縣議長周典論表示，他也認為要求校長列席實在沒有必要，適時廢止有助維護議會形象。