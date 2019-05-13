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逛夜市也能繳燃料費 高屏第一處「星光服務站」開張

2019-05-13 15:00聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄區監理所旗山監理站服務走入人群，本月起開辦高屏兩地第一處「星光巡迴服務站」，監理站人員前往美濃夜市提供機車燃料費補單繳納、機車報廢等多項服務，便利假日返鄉或白天務農的農民朋友。旗山監理站長楊財惠表示，以後每月固定辦理一次夜間業務，讓監理服務更接地氣。

各地監理站推動行動服務業務，不僅監理站人員至各地舉辦假日考照、高齡駕駛檢測等服務項目，旗山監理站本月起推出星光服務，在周五晚上前往美濃夜市擺攤宣導與提供多項業務服務。

旗山監理站指出，星光服務從晚上6點受理至9點，服務項目包含汽機車燃料費補單、機車燃料費繳納、高齡駕駛人認知功能測驗、機車報廢、通信地址及住居所申請、道路交通安全推廣及各項監理業務諮詢。

美濃夜市腹地寬廣，鄰近貫穿杉林與美濃兩地的月光山隧道，監理站首度進駐夜市設站服務，不少逛夜市的人潮也順道到服務站洽詢相關業務，不少居民當場申請電子帳單，汽機車燃料費提早繳納抽獎的宣導效果頗佳，一晚累積近百件申請案件。

旗山監理站長楊財惠表示，美濃夜市聚集高雄杉林、甲仙，六龜，以及屏東高樹等地居民消費，新住民人數也不少，基於上述考量，星光服務的第一站選擇進駐美濃夜市，以後視天氣條件規劃，希望固定在每月的第2個周五開辦，便利在外求學或就業年輕人。

旗山監理站開辦星光服務，站務人員前進美濃夜市提供多項服務。圖／旗山監理站提供
旗山監理站開辦星光服務，站務人員前進美濃夜市提供多項服務。圖／旗山監理站提供
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