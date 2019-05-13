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被議員狂問20多道題目 韓國瑜怒批：我又不是小學生！

農糧署祭三箭調節稻米市場 效果如何待觀察

2019-05-13 14:04聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東地區今年的一期稻作已零星收割，由於去年氣候平順，加上國人食米量減少，公糧倉庫及糧商稻米庫存量多，今年一期稻作濕穀價格每百台斤僅880元至980元之間，為穩定糧價，農糧署今端出推動米糧外銷、放寬公糧收購量及進口管控等3箭來調節巿場供需，希望保障農民收益，但也呼籲農民不要搶割。

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，今年3月間輔導民糧外銷1萬5500公噸等量白米配額，未來還會陸續辦理，至於放寛公糧收購數量，屏東地區由原本繳交公糧現行規定每公頃6200公斤，包括計畫2000公斤、輔導1200公斤及餘糧3000公斤，今年一期作放寬餘糧收購數量至5000公斤，也就是每公頃最高可以繳交8200公斤。

另外農糧署為鼓勵稻農生產高品質稻穀，去年起全面實施對地綠色直接給付措施，種出高品質稻米可以自售或以較好價格賣給糧商，1期稻作每公頃再給付1萬3500元，以提升稻米產業競爭力，但是如果自行銷售有困難或價格不理想時，仍可選擇繳公糧，權益不受影響。

南區分署指出，本年期公糧稻穀核算乾穀每公斤：計畫收購稉種稻穀26元、秈種及糯種稻穀25元；輔導收購稉種稻穀23元、秈種及糯種稻穀22元；餘糧收購稉種稻穀21.6元、秈種及糯種稻穀20.6元，另補貼烘乾等費用每公斤乾穀2元。

姚志旺說，由於目前進入梅雨期，稻穀含水率影響品質及乾穀折算率，5月中旬屏東地區稻穀進入盛收期，若以含水率28度為例，直接給付與繳交公糧收益相當之濕穀價格百台斤約有992元，含水率30度時百台斤約有944元，含水率32度時百台斤則剩888元。

南區分署再次強調稻穀水分超過32%或未熟粒超過17%，不辦理公糧收購，籲屏東地區稻農不搶割、不青割，以確保收益。

為穩定糧價，農糧署祭三箭調節稻米市場，效果如何待觀察。圖／農糧署提供
為穩定糧價，農糧署祭三箭調節稻米市場，效果如何待觀察。圖／農糧署提供
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