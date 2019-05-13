卡通明星Super Wings「愛消防」與信義房屋「傳平安」

2019-05-13 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wings，今天上午出現在創世鳳山院，與信義房屋夥伴穿梭在鳳山區大街小巷推廣園遊券，為「愛消防 傳平安」園遊會暖身。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wings，今天上午出現在創世鳳山院，呼籲大眾關心植物人消防安全議題。Super Wings的主角杰特，與信義房屋夥伴穿梭在鳳山區大街小巷推廣園遊券，為「愛消防 傳平安」園遊會暖身，鼓勵大家多買園遊券，關懷植物人。

為募集植物人安養院消防安全升級及安養及到宅服務經費，創世將在6月1日舉辦「愛消防、傳平安」公益園遊會，信義房屋鳳山店經理林思瑋和文山建國店經理張智堯得知後，便義不容辭的協助廣發活動訊息，積極協調各通路寄賣園遊券，呼籲企業團體及民眾加入認攤、物資捐贈、預訂園遊券。

林思瑋說，房仲業是為民眾找到家的媒介，創世是植物人的第二個家，現在要募集植物人安養院消防安全升級經費，他們一定要加入，集結眾人之力，讓植物人的家更安全。

創世鳳山院目前安養70名植物人，照護空間共有2層，有12間寢室及2間觀察室，雖符合消防法規，有鑑於去年台北醫院護理之家大火，造成數十人傷亡，今年鳳山院計畫全面提升安養院消防安全設備，使每間居室都能就地避難，讓植物人住得更安全，鳳山院長林瑪俐希望社會大眾支持「愛消防 傳平安」公益園遊會。