親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

50年一遇的極端強雨！沖繩與那國島災難突襲

卡通明星Super Wings「愛消防」與信義房屋「傳平安」

2019-05-13 12:43聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wing...
善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wings，今天上午出現在創世鳳山院，與信義房屋夥伴穿梭在鳳山區大街小巷推廣園遊券，為「愛消防 傳平安」園遊會暖身。記者謝梅芬／攝影
分享

善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wings，今天上午出現在創世鳳山院，呼籲大眾關心植物人消防安全議題。Super Wings的主角杰特，與信義房屋夥伴穿梭在鳳山區大街小巷推廣園遊券，為「愛消防 傳平安」園遊會暖身，鼓勵大家多買園遊券，關懷植物人。

為募集植物人安養院消防安全升級及安養及到宅服務經費，創世將在6月1日舉辦「愛消防、傳平安」公益園遊會，信義房屋鳳山店經理林思瑋和文山建國店經理張智堯得知後，便義不容辭的協助廣發活動訊息，積極協調各通路寄賣園遊券，呼籲企業團體及民眾加入認攤、物資捐贈、預訂園遊券。

林思瑋說，房仲業是為民眾找到家的媒介，創世是植物人的第二個家，現在要募集植物人安養院消防安全升級經費，他們一定要加入，集結眾人之力，讓植物人的家更安全。

創世鳳山院目前安養70名植物人，照護空間共有2層，有12間寢室及2間觀察室，雖符合消防法規，有鑑於去年台北醫院護理之家大火，造成數十人傷亡，今年鳳山院計畫全面提升安養院消防安全設備，使每間居室都能就地避難，讓植物人住得更安全，鳳山院長林瑪俐希望社會大眾支持「愛消防 傳平安」公益園遊會。

「愛消防 傳平安」公益園遊會，將在6月1日上午10點到下午3點，在高雄市鳳山區議會路與光華路空地舉辦，有Super Wings 「杰特」握手拍照見面會及歡樂唱跳等精彩表演，為鼓勵民眾投入公益，購買園遊券滿400元，可索取風扇筆1支，還有機會抽中高雄澳門來回機票及家電等獎。

善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wing...
善良勇敢、到世界各地傳遞幸福，幫小朋友解決困難的人氣卡通明星Super Wings，今天上午出現在創世鳳山院，與信義房屋夥伴穿梭在鳳山區大街小巷推廣園遊券，為「愛消防 傳平安」園遊會暖身。記者謝梅芬／攝影
分享

獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

民權國小 見證那瑪夏變遷

2019-05-12 23:43

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

交通改善 那瑪夏居民回流

2019-05-12 23:38

6年來首見 高雄首季空品良率破5成

2019-05-12 23:37

舊營區、眷村觀光 高市府再闢資源

2019-05-12 23:29

屏縣返鄉津貼 上百人申請

2019-05-12 23:28

影╱平安就好！ 高市消防溫馨母親節片道盡家眷辛酸

2019-05-12 22:40

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

建商賣房子出新招 辦親子結構技師體驗營

2019-05-12 22:01

送給天上媽媽最好的禮物 護理師捐造血幹細胞

2019-05-12 21:34

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

澎湖與上海簽署旅遊合作意向書 拓展旅遊互利雙贏

2019-05-12 21:08

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

就服員給力 新住民媽媽順利就業

2019-05-12 15:24

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

高雄型農女力大放異彩 風格型農市集推母親節好禮

2019-05-12 09:56

慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄空汙季空品良率破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12
看更多

熱門文章

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

中彰投苗單身聯誼報名 男秒殺等女生來

2019-05-13 11:11

台東龍田有黑態出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

點亮十三層活化阿根納 原來早年他們同在「水八線」上

2019-05-12 23:22

公車司機荒應變 北市山區擬引進9人小巴

2019-05-13 00:17

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15

內湖5期455違規戶 北市寄告知單

2019-05-12 23:49

覺行寺開發案引發石虎保育爭議 寺方：調查未發現石虎

2019-05-12 15:24

台灣國辦公室獨立山升台灣旗 「母親節起台灣國」

2019-05-12 17:48

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

「白眼女神」黃捷 將在新北登台獻唱

2019-05-12 17:52

高雄空汙季空品良率破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12

新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

149甲草嶺公路斷了20年 8月終於要動工修復

2019-05-12 19:14

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

興國高中母親節回家作業 要學生陪媽逛菜市幫洗碗

2019-05-12 13:59

水湳洞、十三層遺址、阿根納 「水八線」景點復活

2019-05-13 00:24

執勤無法陪病兒 女警哽咽：我是不及格媽媽

2019-05-13 00:33

水湳洞舊稱水南洞 夯劇取景暴紅

2019-05-13 00:29

國宅「候租戶多」 收回社福據點

2019-05-12 23:46

執勤無法照顧發燒兒 女警哽咽：我是不及格的媽媽

2019-05-12 15:25

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

滿頭白髮顧孫女 這母親節不一樣

2019-05-12 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top