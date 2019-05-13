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70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

70歲高齡的護理師吳金梅，資歷超過45年，曾擔任醫院督導帶領學生實習訓練，也在護校當過老師，後來成為醫師娘的她，更在丈夫診所協助打理一切，教導新進護理人員護理知識及臨床實務操作，後輩護理師看到她，都會尊稱她一聲「吳老師」。

面對近年來醫病關係轉變，吳金梅表示「你溫柔待人、人家也會對你好」，她一直都覺得從事護理工作是快樂的事情，也鼓勵新進護理師，要紮紮實實作好臨床訓練，用心照顧病人，對方一定也會感受到。

吳金梅日前接受高市護理師護師公會表揚，在基層護理工作堅守崗位45年，迄今還沒退休，目前還3家耳鼻喉科及神經科診所，協助新進人員訓練。

育有4名子女的她驕傲表示，護理工作臨床要求盡善盡美，子女受到她的影響，全是醫學系畢業，2名兒子是神經科及耳鼻喉科開業醫師，大女兒則在眼科診所服務，還曾獲選港都小姐第5名；小女兒是神經科醫師，因為醉心音樂，也在她鼓勵下參加長笛比賽獲冠軍。

吳金梅表示，除了耐心訓練新進護理人員，她對病人的照顧也是全心投入，「曾打針打到病人給我拍手！」吳金梅退而不休，目前在孩子執業診所幫忙，對於護理工作樂在其中，雖然也曾遇過病患大聲，她輕聲細語解釋後，患者覺得獲得同理對待，態度自然也就軟化下來，跟病人就像朋友一樣，還曾幫忙做媒。

高齡70歲的吳金梅從事護理工作長達45年，面對醫病關係改變，她常教育新進護理人員...
高齡70歲的吳金梅從事護理工作長達45年，面對醫病關係改變，她常教育新進護理人員「對病人溫柔、病人也會對你好」。記者蔡容喬／攝影
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護理師醫師
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