那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



八八風災改變高雄山區聚落風貌，那瑪夏瑪雅部落居民早年因道路開拓遷移下山，災後原本荒廢的舊部落因避難屋興建重新繁榮起來，民權國小學童人數逐年上升，再加上民宿與露營區進駐，舊部落景觀欣欣向榮。不過隨著時日過去，那瑪夏衛生所與分駐所搬遷上山，不少居民認為不方便，希望能夠再遷一次。

那瑪夏區有南沙魯、瑪雅與達卡努瓦三個部落，其中瑪雅里居民原本居住在地勢較高的舊民權平台，民國50年左右，居民因台29線道路開通遷徙下山，舊部落沒落殘破。

98年八八風災來襲，當時摧毀民權國小校舍與那瑪夏分駐所等建物，居民發現舊部落才是安全的居住環境，紅十字會與世界展望會兩單位協力重建140棟永久屋。災後數年，國小、分駐所、衛生所等公務機關全部遷回民權平台，居民開設民宿或露營區，假日人潮眾多。

那瑪夏戶政所主任顏雪櫻說，許多居民山上、山下兩邊住，瑪雅部落戶數約200多戶，戶籍人數看不出明顯變化，不過近年交通條件改善，加上有些長輩喜歡住山上，居民有回流跡象。

雖然戶籍人口看不出明顯變化，那瑪夏民權國小學童人數逐年上升。民權國小校長吳國正指出，3年前到任時，全校國小部學生人數50人，今年已經增加至70人，部落人口趨於穩定，部落有露營區、咖啡店，越來越有活力。