建商賣房子出新招 辦親子結構技師體驗營

2019-05-12 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



建商賣房子活動越來越多元，除吃吃喝喝藝術市集外，也有建商出新招辦結構技師體驗營，讓親子一起參與蓋房子的技巧，了解結鋼筋的結構安全，許多小朋友很好奇，尤其男孩興趣更濃。

座落在高雄河堤社區的「京城閱河堤」，基地正對河堤國小，是河堤社區擁有高雄厝綠建築陽台的好宅，更為高雄首座全棟採用通過「國家地震中心」測試，耐震韌性較傳統工法有效提升的「戴雲發AlfaSafe耐震系統工法」、及「建築安全履歷認證」，擁有強耐震系統。

今天的母親節，建商特別安排一場我愛河堤彩繪比賽，邀建築安全履歷協會理事長戴雲發指導，舉辦小小結構技師體驗營等系列活動，利用模型示範結鋼筋的技巧。

「京城閱河堤」呼應河堤國小綠建築的健康環境與永久棟距，透過空中綠院子、收攬更多的光合綠意，擁有最開闊的景觀棟距，規畫42到65坪、3到4房，由於就位國小附近，詢問度頗高，一完工就熱銷。