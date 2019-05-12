送給天上媽媽最好的禮物 護理師捐造血幹細胞

2019-05-12 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



今天是母親節，同時也是國際護理師節，在屏東擔任護理師的賴姿秀在母親節前夕，捐贈造血幹細胞，一圓多年前與媽媽的約定，她說這是送給天上的媽媽最好的母親節禮物。

27歲的賴姿秀服務於屏東屏南地區醫院，就讀二技時，社團與捐血中心舉辦捐血活動，當時慈濟志工共襄盛舉，宣導骨捐驗血建檔，她想說一次可以完成兩件有意義的事，以行動完成捐血兼建檔後，當時並沒有把此事放在心上，繼續完成學業並投入職場。

六年前，在台南工作的賴姿秀被通知配對成功，她向任職潮州鎮清潔隊的母親告知，媽媽鼓勵她把握任何一個救人的機會，卻沒想到，才過年，母親竟因為A型流感過世。救人無數，卻救不了自己的母親，賴姿秀一度對自己感到質疑，也就一直沒有完成捐贈。

賴姿秀寄情工作，後來回到屏東，跟弟弟一同代替母親照顧奶奶賴陳金丹與外婆，這段時間間，她兩度接到身體複檢通知，直到今年接獲第三次通知複檢，同事們為讓姿秀順利完成捐贈，一起調班表，終於完成她與母親的救人約定。

「雖然是阿嬤跟師姊們陪我搭火車到花蓮捐贈，但是我心裡知道，全程媽媽都陪在我身旁。」賴姿秀從配對通知到捐贈歷經六年，在母親節前夕完成捐贈，讓周遭的學姊深受感動，她說，這是送給天上的媽媽最好的母親節禮物。