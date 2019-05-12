移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為了留住人才，屏東縣政府推出「好貼薪」政策，凡今年元月起戶籍遷至屏東並於屏東工作者，或是從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，可申請共6萬元穩定就業獎助金，這項方案剛推出一個月，已有139人提出申請，是否能有效刺激人口回流？尚待觀察。

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，從申請個案分析，大約有近百件都是原本就在屏東工作的青年，他們為此特別遷戶籍到屏東，由於要工作滿6個月才能申請3萬元，因此可望發揮穩定人力的效果。

他說，另外還有約10位青年是在外地工作，看上屏東生活消費低、又有適合的工作機會，加上貼薪政策鼓勵，決定返鄉工作；還有約10人是外地青年，但已決定搬到屏東定居。

縣府表示，今年受理的額度是600個名額，申請期間自即日起至12月15日止，有意到屏東工作或是返鄉就業的青年可把握機會。

屏東縣的人口近年大幅滑落，各鄉鎮公所雖然紛紛祭出生育補助，但似乎效果不大，縣府今年改推出青年移居方案，除了提出購屋低利貸款等優惠措施外，還有「貼薪政策」，貼補返鄉青年一年6萬年元的穩定就業獎助金。