親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「金剛戰士」男星家中驟逝 享年38歲

領薪又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

媽媽一句話 胡蝶與曹煥承母子雙喜臨門

2019-05-12 20:49中央社 澎湖縣12日電

「媽媽一句有能力要回饋澎湖家扶」，點醒澎湖防衛指揮部戰車營上尉輔導長曹煥承，從家扶受助人變成認養人回饋家扶，今年獲選自立楷模，媽媽胡蝶也獲頒「國軍模範母親」，雙喜臨門。

澎湖防衛部表示，當選今年國軍模範母親的胡蝶，年輕時家庭遭變，獨自扶養一對子女，後因車禍腦傷無法工作，帶著兩兄妹回澎湖投靠娘家，90年代接受澎湖家扶中心扶助，鼓勵兒子曹煥承報考國防大學政戰學院，後以第一名畢業，目前任職澎防部上尉軍官。

28歲的曹煥承外型陽光，談起童年往事仍非常靦腆地說，記得3歲那年，父親遠赴中國大陸工作一去不回，母親獨立撫養他與妹妹兩人，後來因車禍腦部受傷，無法工作，又併發嚴重憂鬱症。

曹煥承記得小一暑假時，媽媽帶著兩兄妹回澎湖投靠外公外婆，當時一家5口靠外公每月新台幣7000元的老農津貼和澎湖家扶中心微薄補助，「乾苦」地生活。

曹煥承未被困境擊倒，逆境向學，在國小6年級獲選總統教育獎，當時總統陳水扁親自到家中表揚勉勵，而為減輕家庭負擔，高中畢業時更選擇國防大學政戰學院，投身軍旅，成為稱職的職業軍人。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，家扶中心從90年2月開始扶助曹煥承兩兄妹，到99年8月曹煥承高中畢業考上國防大學政戰學院才停止。

大約兩年前，媽媽一通電話點醒曹煥承，未來有能力要以行動回饋家扶感謝10年扶助，自那時起到晉升連級上尉輔導長至今，都不間斷地從每個月薪俸捐助新台幣1000元給家扶，從受扶助兒變成認養人，而獲澎湖家扶中心推薦並當選今年家扶自立楷模。

蕭舜鴻說，澎湖家扶中心40多年來扶助澎湖2000多位自立學童，學成後在學界、商界、教育、公務部門與軍警等各領域都有相當傑出的成就與表現，也都轉成認養人，默默投入扶幼行善行列，曹煥承是境遇較特別的個案，6月22日將在高雄空軍基地接受表揚。

澎湖認養
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

建商賣房子出新招 辦親子結構技師體驗營

2019-05-12 22:01

送給天上媽媽最好的禮物 護理師捐造血幹細胞

2019-05-12 21:34

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

澎湖與上海簽署旅遊合作意向書 拓展旅遊互利雙贏

2019-05-12 21:08

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

高雄空汙季空品良率破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12

就服員給力 新住民媽媽順利就業

2019-05-12 15:24

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

高雄型農女力大放異彩 風格型農市集推母親節好禮

2019-05-12 09:56

慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04

回金門組隊「打花草」 紀念父親

2019-05-12 00:05

香港國際食品展 屏：估1.6億訂單

2019-05-11 23:20

陳其邁：韓市長應瞭解下世代產業競爭

2019-05-11 23:19

出席編舟計畫 韓國瑜代妻捐20萬

2019-05-11 23:09

變成「鹽巴人」… 有員警集體訂製「透氣」制服

2019-05-11 23:07

紫色鑲牡丹花旗袍奪冠背後 有她對亡母最深的愛與思念

2019-05-11 20:08

蜈蚣座親子嘉年華熱鬧登場 兩岸蜈蚣座一別苗頭

2019-05-11 19:52

影╱他把墾丁龍磐變海景歌劇院 樂迷：花錢也買不到的享受

2019-05-11 19:42

呼應韓國瑜雙語教育 道明中學開設全英文授課國際專班

2019-05-11 18:57

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

影／高三生耗時2個月 蓋出朴子配天宮模型

2019-05-12 08:18

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

勤科大明秀湖美景怡人 晨昏成師生取景聖地

2019-05-12 08:55

台中真膳美饌餐廳停業 消保官建議這麼做

2019-05-12 08:48

創校120年僅見3名女校長 校慶同框成佳話

2019-05-11 23:37

后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53

台南左鎮化石園區開幕 5、6千人塞爆周邊道路

2019-05-12 11:41

網傳台中市亂挖河岸 市府澄清：打造更優質水岸環境

2019-05-12 10:37

台東龍田有黑態出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39

影／生物人工清除荔枝椿象 大坑步道湧進遊客

2019-05-12 12:52

台灣漁船演進史都在他家衣櫥 仿真模型漁船還能下水

2019-05-12 10:57

出席編舟計畫 韓國瑜代妻捐20萬

2019-05-11 23:09

慶母親節企業捐助20萬 超商包場讓110家扶親子開心買

2019-05-12 12:30

校務歧見大 桃市某國小家長會網路連署換校長

2019-05-11 23:22

經國站新啟用周邊違停多 桃巿府：協調開闢臨時停車場

2019-05-12 12:02

影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03

寶島時代村復活 南投縣民免費

2019-05-11 23:36

同婚登記去台北？ 苗縣府致歉：隨時可為他們服務

2019-05-11 23:28

慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15

回金門組隊「打花草」 紀念父親

2019-05-12 00:05

基隆私老建築保存再生 繼陳醫院後梅英居將以陶會友

2019-05-12 11:32

覺行寺開發案引發石虎保育爭議 寺方：調查未發現石虎

2019-05-12 15:24

影／柯文哲現身一中街 現場刮起「柯來瘋」

2019-05-11 22:54

柯文哲現身一中商圈 媒體搶拍遭柯粉嗆三字經

2019-05-12 00:13

台灣國辦公室獨立山升台灣旗 「母親節起台灣國」

2019-05-12 17:48

「白眼女神」黃捷 將在新北登台獻唱

2019-05-12 17:52

中央允諾協助 九讚頭車站、峨眉湖 盼打造亮點

2019-05-11 23:50

高雄空汙季空品良率破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12

建案樓頂掛籠子？觀景台啦

2019-05-12 00:11

興國高中母親節回家作業 要學生陪媽逛菜市幫洗碗

2019-05-12 13:59

綠博閉幕44天吸引46萬人 創造周邊經濟產值近6億

2019-05-12 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top