高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市某國小一班學生日前傳出2天內共有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，其中12人跟學校請假，6人確診罹患B型流感，校方12日表示，雖沒有強制流感一定要停課，疫情也未擴大，不過仍決定依衛生局建議，讓該班學生自5月13日至19日停課，5月20日（周一）恢復上課。

該國小一年級某班級自5月9日到10日間，連續有12名學童因發燒或身體不適，請假未到校上課。其中一名家長在社群軟體上詢問老師情況，老師卻要求家長勿外傳，否則「引起非議報告會寫不完」，形同下「封口令」，家長氣憤下投訴媒體。不過衛生局介入調查，得知學校已在24小時內通報，並未違反規定。

衛生局疾管處處長潘炤穎表示，10日衛生局獲報後到校調查，有建議校方可停課5天，近2天並沒有新病例傳出，且相關法令僅要求一班有2人以上流感確診須通報，並沒有強制停課標準。

不過潘炤穎說，「這麼短時間內突然有12人出現症狀，往前一定有故事」，研判之前可能就有零星學生出現類流感症狀或確診流感，家長卻未告知老師，依然讓孩子到校上課，才導致感染逐漸擴大。衛生局13日將調閱該班學生前1、2周的請假及就醫紀錄，釐清是否有輕忽情形。