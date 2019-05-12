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高雄空汙季黃綠等級日數破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

每年12月到隔年2月是高雄空品最差的時期，高雄市環保局表示，觀察今年第一季（1到3月）空品變化，與往年不同的是，2月就開始有空品普通甚至良好日數，「相當罕見」。其次，今年空品良率（普通到良好日數）更首度突破5成，較去年同期提升10.5%，若以PM2.5在2013年開始列入計算，這可說是6年來首見的現象。

環保局監測，高雄市空氣品質今年1月分呈橘色等級者長達24天、更有4天呈紅色等級，對所有族群不健康，空品狀況惡劣；2月起空品逐漸轉好，1個月內有19天屬普通的黃色等級、對敏感族群不健康的橘色等級降至6天；3月橘色等級仍有8天，但其餘都是黃色至空品良好的綠色等級。

此外，4月分雖因臭氧影響，空品橘色等級還是有6天，但空品普通到良好的天數比例明顯增加，近兩周各監測站的PM2.5濃度已從2月分41.9ug/m3（微克／立方米）平均值，降至15ug/m3，高雄已逐漸脫離空品不良期。且今年第一季空品PM2.5平均測值30.4ug/m3，較去年32.7%降了7%。

環保局空噪科科長黃家俊分析，今年1月底核發興達電廠燃煤許可時，就要求該廠空汙期須在3號、4號燃煤機組停機一部減少排放；其次，去年高雄有93座工業鍋爐及55座商業鍋爐（如醫院、旅館）申請燃油改燒天然氣，並陸續試車運轉；高雄港今年1月起更要求出入船舶須改用含硫量0.5%的燃油，是原使用含硫量3.5%燃油的7分之1。

黃家俊說，局內曾對於空品改善原因進行討論，推測上述減排措施都是原因之一；環保局將在年中彙整業者申報資料，全盤了解高雄空品因減排措施的改善幅度。

時序進入5月，高雄空氣品質已逐漸脫離汙染期，環保局監測發現，今年第一季（1到3月...
時序進入5月，高雄空氣品質已逐漸脫離汙染期，環保局監測發現，今年第一季（1到3月）空品良率首度突破5成，是納入PM2.5監測值6年以來首見。記者蔡容喬／攝影
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高雄市環保局監測發現，今年第一季（1到3月）空品良率首度突破5成，是納入PM2....
高雄市環保局監測發現，今年第一季（1到3月）空品良率首度突破5成，是納入PM2.5監測值6年以來首見。圖／高雄市環保局提供
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高雄市環保局監測發現，今年第一季（1到3月）空品良率首度突破5成，是納入PM2....
高雄市環保局監測發現，今年第一季（1到3月）空品良率首度突破5成，是納入PM2.5監測值6年以來首見。圖／高雄市環保局提供
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PM2.5高雄市高雄港
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