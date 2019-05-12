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郭台銘：悶經濟年輕人只拿那樣的薪水 台灣無望

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

就服員給力 新住民媽媽順利就業

2019-05-12 15:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

從越南遠嫁台灣的阿梨，與先生育有兩個女兒，並扶養年邁婆婆，一家五口靠著先生承包除草工程過日子，近年來因大環境不景氣，工作機會銳減，每月入不敷出，讓阿梨一家生活陷入困窘。在高雄市勞工局協助下，阿梨扛起經濟重任，前往一家商業旅館擔任清潔員工作，收入逐漸穩定，一家人開心過母親節，也對未來生活燃起希望。

阿梨向就服站的個管員表示，婚後跟著先生承包的除草工程幫忙，近2年來59歲先生除草生意銳減，一個月不到5次工作機會，經濟陷入困窘，但轉職過程也相當不順；阿梨決定外出就業貼補家用，因為沒有一般職場工作經歷及專業技能，來台15年只會寫自己名字，求職過程中也是四處碰壁，更加感到挫折。

個管員說，阿梨婚前家境貧困，小學畢業後僅有在家鄉幫農的經驗，也因而對自己很沒自信，情緒低落；除鼓勵阿梨並教導她面試技巧，慢慢建立自信，轉介時也向雇主強調阿梨勤奮的工作態度，終於順利錄取商業旅館清潔員一職，3個月來頗獲雇主肯定，工作也逐漸上軌道，一家人開心過母親節。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶表示，阿梨曾對個管員說，新住民在職場上求職，過程比一般人要來得辛苦，能夠擁有穩定工作養家餬口，真的非常感恩，很珍惜得來不易的工作機會。有就業需求的新住民媽媽可就近向高雄各地就服站洽詢，勞工局將協助突破求職關卡，找到適合工作。

新住民媽媽阿梨在高市就服站個管員協助下，順利找到旅館清潔員工作，紓解家庭經濟困境...
新住民媽媽阿梨在高市就服站個管員協助下，順利找到旅館清潔員工作，紓解家庭經濟困境，她坦言新住民身分求職過程比一般人更辛苦，很珍惜得來不易的工作機會。圖／高雄市勞工局提供
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新住民媽媽阿梨在高市就服站個管員協助下，順利找到旅館清潔員工作，紓解家庭經濟困境...
新住民媽媽阿梨在高市就服站個管員協助下，順利找到旅館清潔員工作，紓解家庭經濟困境，她坦言新住民身分求職過程比一般人更辛苦，很珍惜得來不易的工作機會。圖／高雄市勞工局提供
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勞工局求職
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