就服員給力 新住民媽媽順利就業

2019-05-12 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



從越南遠嫁台灣的阿梨，與先生育有兩個女兒，並扶養年邁婆婆，一家五口靠著先生承包除草工程過日子，近年來因大環境不景氣，工作機會銳減，每月入不敷出，讓阿梨一家生活陷入困窘。在高雄市勞工局協助下，阿梨扛起經濟重任，前往一家商業旅館擔任清潔員工作，收入逐漸穩定，一家人開心過母親節，也對未來生活燃起希望。

阿梨向就服站的個管員表示，婚後跟著先生承包的除草工程幫忙，近2年來59歲先生除草生意銳減，一個月不到5次工作機會，經濟陷入困窘，但轉職過程也相當不順；阿梨決定外出就業貼補家用，因為沒有一般職場工作經歷及專業技能，來台15年只會寫自己名字，求職過程中也是四處碰壁，更加感到挫折。

個管員說，阿梨婚前家境貧困，小學畢業後僅有在家鄉幫農的經驗，也因而對自己很沒自信，情緒低落；除鼓勵阿梨並教導她面試技巧，慢慢建立自信，轉介時也向雇主強調阿梨勤奮的工作態度，終於順利錄取商業旅館清潔員一職，3個月來頗獲雇主肯定，工作也逐漸上軌道，一家人開心過母親節。