母親節後找個好工作 高雄徵才釋出2000個職缺

2019-05-12 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局在母親節後一周舉辦8場徵才，共有117家廠商參與、釋出2千個以上職缺，鼓勵民眾找個好工作，讓媽媽開心一下。相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站（https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-7330823轉408。

勞工局表示，5月14日（周二）上午9點30分到11點在勞工局1樓（高市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），有天二科技徵操作工25人、舊振南食品徵操作工19人、奎隆實業徵操作工8人、昌懋工程徵操作工6人。

15日（周三）9點30分到11點在經濟部加工出口區管理處高雄分處第一訓練教室（高市前鎮區中一路2號，07-8418227），杰鑫國際物流徵倉儲理貨員4人、OP行政業務助理1人，威日光電徵日班操作員5人、晚班操作員5人，志昱科技徵夜班作業員20人，頎邦科技徵日班產線正職技術員20人、晚班產線正職技術員30人。

此外，同一時間地點，銳康科技徵機台操作技術員4人、倉庫品管員1人，台灣博士電子徵中班作業員1人、大夜班作業員3人、輪班作業員2人，元泰發實業徵操作工50人，天二科技徵操作工25人，旭宏科技徵操作工28人，光頡科技徵操作工29人。

15日（周三）下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），台灣時報社徵操作工9人，銘聰國際徵操作工7人，永耀繩索徵操作工8人、高傑電線電纜粉碎徵操作工9人。

16日（周四）上午10點到下午3點在義守大學校本部體育館（高雄市大樹區學城路一段1號，07-7410243）舉辦聯合徵才，邀80家各行業廠商參與，開出工程師、護理師、儲備經理、客服人員、海外事業拓展人員、驗光師、市場企劃人員、櫃檯人員等1700個以上職缺，平均薪資達31K以上。

16日（周四）下午2到4點在鳳山就服站3樓（高市鳳山區中山西路235號，07-7410243），元泰發實業公司徵操作工50人，長賡公司徵操作工17人，達遠塑膠徵操作工6人，興乘實業徵操作工9人，台灣三美徵操作工80人。

同天下午2點到3點30分在左營就服站（高市左營區忠言路189號，07-5509848），由日安環保徵高鐵車廂清潔員15人、主管私人司機1人、高捷大寮機廠清潔員1人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長10人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人，日月光半導體徵操作工35人，壹東實業徵操作工14人，舊振南食品徵操作工19人、天二科技徵操作工25人。