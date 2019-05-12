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高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「鼓山洞」塵封已久，階梯都已鐘乳石化，經過導覽解說員引導探訪，除可感受軍事遺址的...
「鼓山洞」塵封已久，階梯都已鐘乳石化，經過導覽解說員引導探訪，除可感受軍事遺址的歷史氛圍，也可欣賞到天然鐘乳石的地質之美。。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市長韓國瑜大力推動軍事觀光，5月初揭開位在五福四路與鼓山一路旁「鼓山洞」軍事遺址神秘面紗，短短2周內便吸引近1500名國內外參觀者，甚到還有劇組人員南下取景及台中、台東、桃園、彰化、雲林旅行公會也陸續包車南下踩線，軍事觀光頓成高雄新亮點。

「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，是日據時代與光復後壽山山麓系列防空洞之一，光復後經多次整建，台灣解嚴後交由市警察局管理。防空洞總長約200公尺，有兩條主坑道，兩條橫坑道，一條64階的逃生階梯，因為塵封已久，階梯都已鐘乳石化，經過導覽解說員引導探訪，除可感受軍事遺址的歷史氛圍，也可欣賞到天然鐘乳石的地質之美。

「鼓山洞」專案經理宋德威說，開洞至今，已有1500名旅客參訪，不乏來自日本、澳洲、香港、美國等地旅客及軍事迷慕名而來，近日也有「未來奇案」科幻短片劇組一行40人南下取景。

因「鼓山洞」主要特色為鐘乳石化的隱蔽形隧道地形，符合故事中科幻場景的特殊調性，透過影片拍攝，可為高雄帶來地景式影視觀光行銷成效。劇組人員也說，該片預計在2019年底的高雄電影節放映，希望透過科幻片形式，將具有高雄在地地景特色藉由影像傳遞給觀眾，吸引更多民眾和劇組人員，看見更多高雄在地的觀光美景。

除了劇組外，還有不少團體集體報名參觀，包括有台中、台東、桃園、彰化、雲林等縣市旅行公會，也陸續要包車南下踩線，軍事觀光頓成高雄新亮點。

觀光局長潘恒旭說，高雄有山有海地形優越，自古以來就是軍事重鎮，未來將結合周邊景點、美食、好玩卡等資源，發展多條獨特軍事觀光路線，像是鄰近的駁二藝術特區、打狗鐵道故事館、愛河、棧貳庫、玫瑰聖母聖殿主教座堂、還有可將高雄市一覽無遺的Love壽山觀景平台等，包括位於鹽埕、鼓山區的巷弄美食也不容錯過。

潘恒旭說，豐富的套裝遊程除能吸引不少海內外軍事迷外，更有助提升高雄市觀光能見度，未來，也會再評估開發其他的軍事遺址，像是壽山洞、左營震洋隊基地、左營龜山砲台與隧道，以及林園鳳桂山軍事坑道遺址等。

高雄市觀光局為顧及品質，導覽採預約制，每周四、五、六、日開放；一般票價每人50元、團體優待票(20人以上)，每人40元。歡迎民眾上網報名，更多活動詳情請上高雄旅遊網（https://khh.travel/）及軍事觀光遺址活動報名官網 （https://www.facebook.com/GushanCaveGuide/）或洽詢專線（07）588-2575、專案經理宋德威0928860010。

因「鼓山洞」主要特色為鐘乳石化的隱蔽形隧道地形，符合故事中科幻場景的特殊調性，透...
因「鼓山洞」主要特色為鐘乳石化的隱蔽形隧道地形，符合故事中科幻場景的特殊調性，透過影片拍攝，可為高雄帶來地景式影視觀光行銷成效。圖／高雄市觀光局提供
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「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，開放以來也吸引不少外旅客。圖...
「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，開放以來也吸引不少外旅客。圖／高雄市觀光局提供
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「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，5月初開放以來，吸引不少好奇...
「鼓山洞」是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，5月初開放以來，吸引不少好奇者。圖／高雄市觀光局
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