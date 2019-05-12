高雄型農女力大放異彩 風格型農市集推母親節好禮

2019-05-12 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局與誠品書店合作的「風格型農市集」有各式農產加工品。記者謝梅芬／翻攝 分享 facebook

今天是母親節，還沒有買禮物的為人子女，不妨到高雄市政府農業局與誠品書店合作的「風格型農市集」，選購媽媽喜愛的禮物，這裡有經過近一個月網路票選及專業評審的激烈角逐，高雄市型農「發現·山茶」何佳薇及「寶島第一味」曾湘樺在100多家業者中脫穎而出，獲選「2019高雄十大伴手禮」，讓民眾認識高雄在地特色，型農女力的崛起更是不容小覷。

「寶島第一味」曾湘樺的父親過去擔任大樹鄉長，為了讓荔枝在產季後也能持續飄香，開發了不少荔枝加工商品，「寶島第一味」雖是由父親創立的，但有企業管理背景的湘樺更是將品牌發揚光大的功臣，從品牌定位、市場走向與行銷通路打穩基礎，讓「酒釀玉荷包香腸」成為造訪大樹必買的人氣伴手禮。

曾湘樺目前身懷六甲，她說，實際體會到媽媽的辛苦，尤其懷孕仍照樣要到處做行銷產品，懷孕婦女工作真的比較吃力，幸好有體貼老公幫忙，減輕不少負擔。