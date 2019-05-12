慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵
為慶祝2019母親節，高雄小王牛肉麵將在今天母親節推出「年滿65歲媽媽來店享有半筋半肉麵免費乙碗」的感恩優惠活動。
小王牛肉麵館幾乎完全免費的活動，年齡設定在65歲的銀髮族，最主要是被身邊許多盡心照顧媽媽的孝子朋友感動，希望大家多關懷身邊年長的媽媽們。歡迎高雄民眾帶年滿65歲的媽媽來免費品嘗牛肉麵。
小王牛肉麵發跡於高雄市六合路，自幼家境清苦的老闆王士春當初只為餬口，退伍後到隔壁鄰居麵店從學徒開始學手藝，經過多年努力，和太太胼手胝足地在路邊開了牛肉麵攤，憑藉著用料實在口味特殊，漸漸打開知名度，生意穩一點了更開起有冷氣的店面，要讓客人吃得更舒服些，如今一路走來已經有40多年，從路邊攤發展成台灣、大陸、香港都有據點的企業，當年的小王早已變成「老王」，然而不變的是老王心中對母親的那一份懷念。
王士春的母親在他16歲時便因突發急症去世，雖然跟母親相處的時間短，但母親對他格外的關懷與疼愛，卻在他心中留下難以忘懷的回憶與重要的養分，因此他將對母親的感恩與思念，化作對自己親長、太太爸媽奶奶，甚至是廣大的年長客人身上，對長輩格外親善。
然而近年來隨著時代變化，王士春看到社會上有許多「啃老族」的事件令他慨然，但也看到身邊多名好友奉母孝勤令他感動，今年主動發起這個母親節的優惠活動，就是希望能鼓勵大家多陪陪媽媽，在母親節這一天帶自己的老媽媽到店裡來，讓小王牛肉麵招待辛苦一輩子的媽媽一碗最招牌的半筋半肉麵，因為滷得軟潤的筋肉，非常適合老人家享用。
小王牛肉麵多年來堅持採用台灣本產當日現宰的牛肉，半筋半肉筋中帶Q，配上獨家特殊藥材熬燉，10多年前便已贏得牛肉麵節、美食人氣王等多場美食評選專業認證比賽。除招牌的皇膳芙蓉牛肉麵、牛三寶麵、半筋半肉麵等人氣料理，也有牛頸、牛腩、牛鞭、牛尾等較奇巧特殊的部位，針對不吃牛的顧客更是開發出滷豬腳麵、榨菜肉絲麵、香煎排骨等。
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