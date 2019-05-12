慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



慶祝2019母親節，高雄小王牛肉麵將在今天推出「年滿65歲媽媽來店享有半筋半肉麵免費乙碗」感恩優惠活動！記者謝梅芬／翻攝 分享 facebook

為慶祝2019母親節，高雄小王牛肉麵將在今天母親節推出「年滿65歲媽媽來店享有半筋半肉麵免費乙碗」的感恩優惠活動。

小王牛肉麵館幾乎完全免費的活動，年齡設定在65歲的銀髮族，最主要是被身邊許多盡心照顧媽媽的孝子朋友感動，希望大家多關懷身邊年長的媽媽們。歡迎高雄民眾帶年滿65歲的媽媽來免費品嘗牛肉麵。

小王牛肉麵發跡於高雄市六合路，自幼家境清苦的老闆王士春當初只為餬口，退伍後到隔壁鄰居麵店從學徒開始學手藝，經過多年努力，和太太胼手胝足地在路邊開了牛肉麵攤，憑藉著用料實在口味特殊，漸漸打開知名度，生意穩一點了更開起有冷氣的店面，要讓客人吃得更舒服些，如今一路走來已經有40多年，從路邊攤發展成台灣、大陸、香港都有據點的企業，當年的小王早已變成「老王」，然而不變的是老王心中對母親的那一份懷念。

王士春的母親在他16歲時便因突發急症去世，雖然跟母親相處的時間短，但母親對他格外的關懷與疼愛，卻在他心中留下難以忘懷的回憶與重要的養分，因此他將對母親的感恩與思念，化作對自己親長、太太爸媽奶奶，甚至是廣大的年長客人身上，對長輩格外親善。

然而近年來隨著時代變化，王士春看到社會上有許多「啃老族」的事件令他慨然，但也看到身邊多名好友奉母孝勤令他感動，今年主動發起這個母親節的優惠活動，就是希望能鼓勵大家多陪陪媽媽，在母親節這一天帶自己的老媽媽到店裡來，讓小王牛肉麵招待辛苦一輩子的媽媽一碗最招牌的半筋半肉麵，因為滷得軟潤的筋肉，非常適合老人家享用。