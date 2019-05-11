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紫色鑲牡丹花旗袍奪冠背後 有她對亡母最深的愛與思念

2019-05-11 20:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

為迎接母親節，屏東市勝利星村創意文化園區今天舉辦母親節旗袍走秀賽， 參賽者和遊客熱情參與讓現場氣氛嗨到到最高點；最後由屏東女兒林淑觀奪冠，她獲獎的紫色鑲牡丹花旗袍，是去年離世母親的最愛，雖然媽媽已不在，但她把摯愛母親的旗袍穿出來，讓更多人看見，彷彿看著媽媽親自走上紅毯，有她對亡母最深的愛與思念，不凡的意義，評審一致給最高分。

今天的旗袍走秀賽，在駐園的自然綠音樂咖啡館闆娘歌聲下拉開序幕，一首鄧麗君「何日君再來」，把所有的觀眾帶回五十年代，微風徐徐音樂悠揚，映襯勝利星村青島街上的旗袍人群，讓人有種穿越時空回到眷村過去的錯覺。

為讓這次的活動更有意義和話題性，主辦單位「花漾雨蝶」特別邀請黎民文教基金中的爺爺奶奶一同來穿旗袍圓夢，其中不乏交情超過一甲子的閨蜜，共同穿著同花色旗袍走秀、還出現同年同月生的青梅竹馬相約亮相、年近七旬的恩愛夫妻更大膽在紅毯相吻秀恩愛，紅壇上的他們各個笑開懷，都稱活到這把年紀，有這樣的母親節甜蜜回憶，真的好難得。

旗袍走秀的主題是「找回遺失的那件旗袍」，就是想要發掘最具故事性或是特別意涵的旗袍，共有12報名，每位參賽者都卯足全力在紅毯上秀出婀娜多姿的身段，背後的故事也精采動人，有新住民就是愛旗袍，每天都會穿旗袍到處串門子， 有年輕學子本身是親善大使，為了發揚中華文化，即使隻身前來也不懼怕，有的因為被「花樣年華」電影和「一把青」電視劇深深吸引，姊妹淘相約比賽，

奪冠的林淑觀說，去年摯愛的媽媽過世後，一直走不出喪母之痛，藉由整理媽媽衣物思念母親，有次整理媽媽壓箱寶時，竟然發現衣物底下有件紫色鑲牡丹花旗袍，猜想這一定是母親最珍惜最有回憶的一件衣裳；得知有這樣的活動，就決定要報名參加，因想重現媽媽當年穿上這件旗袍的丯采，讓這件旗袍被更多人看見」，在母親節前夕參加，彷如媽媽就陪在她身邊，看著媽媽親自走紅毯，過個有意義的母親節。

屏東市勝利星村創意文化園區今天舉辦母親節旗袍走秀賽，林淑觀（中）穿上母親生前最愛...
屏東市勝利星村創意文化園區今天舉辦母親節旗袍走秀賽，林淑觀（中）穿上母親生前最愛的紫色鑲牡丹花旗袍，有她對亡母最深的愛與思念，不凡的意義，評審一致給最高分奪冠。圖／文化處提供
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母親節咖啡館
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