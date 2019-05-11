蜈蚣座親子嘉年華熱鬧登場 兩岸蜈蚣座一別苗頭

2019-05-11 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金城鎮公所今天舉辦「蜈蚣座親子嘉年華活動」，共有66節、132位小朋友裝扮成古人，熱情參與，而臺北市立動物園也首度出動水獺等動物人偶們加入遊行隊伍，還有大陸的蜈蚣閣也來了，一起為即將到來的四月十二迎城隍活動暖場。

「蜈蚣座親子嘉年華活動」在今天下午3點登場，由金門縣長楊鎮浯、金門縣籍立委陳玉珍、金城鎮長李誠智、台北市立動物園園長金仕謙等人共同敲鑼後，宣布開始。

李誠智指出，親子蜈蚣座遊行已連續舉辦3年，每年報名均是「秒殺」，像66節、132位的小朋友名額，在4月2日上午9時一開放報名，結果半小時左右就全數額滿。因為這項親子蜈蚣座以體驗為主，每位參與妝人的小朋友，還必須要有一位男性親友擔任扛抬人員；據統計，大多是爸爸上陣，但有些家庭更是出動爺公輩共襄盛舉，有爺爺還會跟孫子說，自己小時候也坐過，一家三代同時參與，更是別具意義。

據了解，人力蜈蚣座是金門地區傳統藝陣之一，蜈蚣座出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義。建國百年時，金門縣以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」創下金氏世界紀錄；金門民間更盛傳，孩童參與蜈蚣座妝人後「聰明健康好育養」，扛抬蜈蚣座的人員能獲神明加持，學業事業都能平安順利。