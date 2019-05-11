影╱他把墾丁龍磐變海景歌劇院 樂迷：花錢也買不到的享受

2019-05-11 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



曾促成太魯閣峽谷音樂節和金門翟山坑道戰地音樂會的國內知名大提琴家張正傑，不捨他所愛的墾丁，因貴滷味風波形象受傷，歷時近1年奔走，請到一流音樂家，今天下午在墾丁龍磐公園演出；上千聽眾在以芳香草原為舞台、壯闊太平洋為布幕的獨創海景場地，聆賞世界經典的古典歌劇，安可聲不歇，直呼這是花錢也買不到最高音樂享受，感受前所未有的震撼和感動。

58歲的張正傑，從太魯閣峽谷音樂節到金門翟山坑道的坑道戰地音樂會，從結合大提琴與布袋戲、京劇、甚至歌仔戲等突破性演出，被音樂界封為「創意點子王」；愛上墾丁山海美景的他，不捨墾丁近年來遊客量大幅衰退，透過墾管處協助，選在地勢開闊平坦、濱臨太平洋的龍磐公園辦戶外演出；特別選在母親節前的周末演出，並找來女高音蔣啟真、翁若珮、男高音王典及男中低音丁一憲等一流音樂家共同演出。

「為了這場表演，已經失眠了好久！」張正傑說，很早就愛上墾丁的山海美景，自己經常到墾丁度假，或帶外國友人造訪墾丁，甚至有購屋常住的念頭；近幾年看見墾丁觀光呈現蕭條，如此美麗的的天然景緻，不該因為一盤滷味而沒落，發想將龍磐公園化為歌劇院，讓人親身感受大地與音樂的呼應，用古典音樂力量讓人重新看見墾丁之美，今天的演出連他自己都感動不已，希望「明年能再見」。