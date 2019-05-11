跟著畫家寫生地圖 賞玩金門絕美景點

2019-05-11 19:34 中央社 金門縣11日電



洪東標等5位台灣畫家在金門退休美術老師楊天澤帶領下，2年前在金門寫生後完成「金門寫生地圖」一書；6位畫家今天帶著作品在金門文化局展出，盼更多畫家來發掘金門的美。

洪東標、姚植傑、陳俊男、曾己議、吳冠德各自在台灣畫壇占有一席之地，在楊天澤的召集下，他們於民國106年8月來到金門寫生。6人兵分5路，分別在金門本島4鄉鎮和烈嶼鄉，各自的「責任區」取景作畫。

現任中華亞太水彩藝術協會常務理事的洪東標負責捕捉金寧鄉美景，玉山美術獎水彩首獎的陳俊男擔任金城鎮藝術導遊，新莊高中美術老師曾己議畫出金湖鎮的美；金沙鎮的風情就交給三峽老街庶民美術館館長吳冠德，曾獲全國畫展金牌獎的姚植傑則是職司「大金門」美景。至於楊天澤，因為是在地人，另外5位畫家「作弊」將他發配到烈嶼。

完成寫生後，6人去年4月在台北市舉辦聯展，因檔期緣故，金門聯展直到今天才開展。洪東標說，「金門寫生地圖」最特別的是，每幅畫都標示有經緯度，民眾可以根據座標，跟著他們一起探訪6條金門絕美風景路線。

金門縣文化局長許正芳感謝6人走遍金門，用藝術家獨特的眼光探索金門。楊天澤說，書中60件作品只是金門美景萬分之一，期待更多畫家來發掘金門，讓金門的美發揚光大。洪東標也說，水彩是最適合寫生的媒材，但他們6人的畫筆無法將金門的美盡收底，希望「金門寫生地圖」的構想，可以帶動更多藝術家到金門寫生。

除了展出畫作，6位藝術家今天排排坐舉辦簽書會，民眾大排長龍耐心等待簽名。「金門寫生地圖」水彩畫展展期到23日，邀大家一起來欣賞金門的美。