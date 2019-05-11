呼應韓國瑜雙語教育 道明中學開設全英文授課國際專班
高雄市長韓國瑜將雙語教育列為重要施政目標，道明中學今天與英國劍橋大學亞洲區認證合作夥伴UCSI大學，締結姊妹校，並正式啟動3年菁英培育計畫。這也是英國劍橋大學菁英培育計畫首次登台，在道明中學高中部合作開設「國際專班」。
高雄市道明中學校長林耀隆表示，「國際專班」課程涵括經濟、商學、人文心理、工程醫藥各類別專業，學生在台灣就可預先學習世界頂尖大學的開放課程內容，立足台灣，展望世界。
林耀隆說，高中3年學程以全英文學習專業學科，畢業後不僅可取得台灣高中畢業證書，並取得UCSI結業證書，以及英國劍橋大學國際考試中心所頒發的學歷證明，同時獲得英、美、紐、澳等世界各地一流大學院校認證。
道明中學計畫於今年暑假進行國際教育暑期營，引進國際師資團隊，全程英文授課，優先體驗世界頂尖大學課程，。並於108學年度展開以專業組別分班的國際課程，在選組前就開始培訓學生獨立思考方向。
道明中學積極推動學子接軌國際舞台，今年4月與「托福在臺官方代表忠欣公司ETS」簽訂亮點計畫，繼續第三年期程，擴大校內國高中雙語教育內涵，讓學生透過具公信力的測驗，瞭解自身英語學習成效並取得國際英語證照。
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