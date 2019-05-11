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青春設計節駁二登場 學生勇敢Try創意拚總獎金100萬

2019-05-11 17:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣具指標性的新銳設計創意平台「2019青春設計節」，今日起至5月19日在駁二藝術特區登場。邁入第十屆的「青春設計節」，是南部設計領域最大的競賽活動，今年共有26校、45系所及754件作品參賽，一同角逐青春設計節總獎金100萬。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，每年五月大專將創意匯聚於駁二同場較勁，秀出四年累積的創意成果，一方面向社會宣告，一方面對自我認同。今年主視覺特別以「TRY TRY」為題，象徵學生時期在設計過程中勇於發展實驗性的嘗試，在創作過程中挑戰任何可能。

2019青春設計節特別邀請新加坡南洋理工大學視覺藝術設計學系教師王怡璇擔任策展人，以「角度」為主題，策劃國際展區。同樣位於亞洲，新加坡擁有華人、馬來、印度、歐亞裔族，相較於台灣更是多文化融合社會，這次國際展區展示了6位新加坡南洋理工視覺藝術設計系學生的作品，以及畢業後創立設計公司的設計師作品，與台灣準設計師們在文化及美學風格上進行深度交流。

王文翠感謝國內企業如台灣福興工業公司、合興工業公司、樂家人社會企業公司等，慷慨贊助青春競賽獎金，以及一卡通票證公司鼎力協辦。展期最後一天的頒獎典禮是青春設計節的高潮，競賽總獎金高達100萬元，入圍同學無不充滿期待，盼能抱回大獎。

今年青春設計節設計競賽入圍作品中，準設計師們除了展現創意設計，更試圖嘗試跨域媒合。樹德科技大學視覺傳達設計系的「一鳴驚人」，挑選9種台灣特有種蟬，以傳統的竹蟬童玩發想，將蟬鳴轉成視覺化的電子蟬玩具，達到寓教於樂的目的。

南台科技大學創新產品設計系的「草根旺來」，回收台灣鳳梨葉及果皮，製作質地相似於皮革的「梨梨皮」，將此應用於包款與椅凳上，強調皮革的可替代性，在材質應用上挑戰皮革更多元的變化。雲林科技大學視覺傳達設計系的「夜市文物室：一次性餐具的未來出版品」，從夜市出發，以未來的視角追溯現代，探討一次性餐具的發展，省思我們的行為及所用的器物是如何影響生活及環境。

「2019青春設計節」展期至5月19日，展區包括駁二 P2、P3、自行車倉庫、B3、B4、B6共6個倉庫，票價99元 門票手環不拆掉可在展期間無限次進出參觀。相關資訊可上「青春設計節」官網ydf.org.tw查詢。

台東大學數位媒體語文較產業學系參加2019青春設計節開幕。記者徐如宜／攝影
台東大學數位媒體語文較產業學系參加2019青春設計節開幕。記者徐如宜／攝影
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2019青春設計節特以「角度」為主題，策劃國際展區。記者徐如宜／攝影
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2019青春設計節在駁二藝術特區登場。共有26校學生角逐青春設計節總獎金100萬...
2019青春設計節在駁二藝術特區登場。共有26校學生角逐青春設計節總獎金100萬。記者徐如宜／攝影
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