屏東潮東國小濃濃書卷味 新校舍導入古代私塾意象

2019-05-11 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



民國47年創校的屏東縣潮州鎮潮東國小，今天舉行新校舍落成啟用典禮，師生和抱著「辦喜事」的心情回母校的歷屆校友，與到校主持啟用儀式的縣長潘孟安，一起迎接煥然一新的校園新環境與校舍；新校舍造型意象透過斜屋頂、平屋頂不同方向的設計，導入古代私塾建築群落意象，襯托樹群的背景，讓校園散發書卷味。

潘孟安表示，潮東國小校史超過一甲子，教學行政大樓使用已逾50年，為老背少的建物，且耐震強度不足，亟需重建；在縣府團隊、各級民意代表及前後任校長用心規劃、爭取之下，獲得教育部4千多萬重建經費補助，並於106年9月開工、今年完工；學校雖屬小班小校，但環境清爽、綠草如茵，是所優美的學校，希望學校未來能朝精緻教學的目標努力，推動豐富學習課程。

他說，潮東國小崙川分校，轉型為全台第一家培力身心障礙者進行管理的露營區「崙川工坊露營區」，去年正式開幕；崙川工坊是縣府利用廢棄閒置校舍空間再利用的典範，並透過屏東縣啟智會協會的培訓，讓身心障礙者自力更生，潘縣長也特別邀請喜愛露營的民眾能前來崙川工坊預約露營，體驗不一樣的露營樂趣。