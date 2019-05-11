屏東進軍香港國際食品展 縣府：帶進1.6億元訂單

2019-05-11 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



香港國際食品展(HOFEX 2019)10日圓滿落幕，屏東縣政府帶13家廠商參展，包括出風靡全球的珍珠粉圓、養生滴雞精和以健康為導向的玫瑰花農產加工品；屏東縣工商發展投資策進會說，4天展期開出好成績，預計展後1年可為廠商帶來新台幣1億6千萬元訂單，成果不俗。

貿協指出，香港為我國農產食品第4大出口市場，2018年農產主力產品出口至香港金額共計3億6037萬5000美元，成長14.85%，本屆台灣館展出規模再創新高，共79家台灣知名企業組團參展；屏東縣政府帶13家廠商展出，輔導縣內廠商與香港、中國大陸及世界各地買家對接。

給力生技負責人周茂陽表示，開展首日即有香港當地大型經銷商與屏東接洽，對給力牛樟茶及蟲草咖啡相當感興趣，已接獲進一步洽談的機會；台灣產品的高品質及食品安全仍是香港買家最重視的事情，近年來也更要求吃的健康，台灣品牌在香港市場具有相當的外銷競爭力。

屏東縣工商發展投資策進會總幹事李坤表示，屏東縣有多家廠商成功接單，除了給力生技外，首次隨縣府參展的養泉商行也在現場促成商機，可見屏東縣廠商的優秀實力，4天有1348位專業買家與屏東廠商接洽，可望後續帶進更多接單機會，讓屏東美食拓展國際市場。