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藍黨團送暖韓國瑜 批綠兩套標準

2019-05-10 22:54聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市長韓國瑜（右）被民進黨籍議員質詢狂轟後，昨天換成國民黨籍議員一字排開聲援，...
高雄市長韓國瑜（右）被民進黨籍議員質詢狂轟後，昨天換成國民黨籍議員一字排開聲援，讓韓國瑜備感溫馨。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜昨列席市議會總質詢，國民黨團為他送暖，藍營議員質疑民進黨批韓用人不當，卻不檢討自己，在慶富案尚未水落石出前，高銀董事長張雲鵬即轉任華南銀行董事長，選舉失敗者官愈做愈大，盼民進黨理性問政，別再政治鬥爭。

昨天高市議會總質詢輪到國民黨議員登場，陳玫娟、黃紹庭、曾俊傑、李雅靜、邱于軒、陳美雅採聯合質詢，肯定韓的市政建設，並批民進黨執政時用人有爭議，綠營議員沒說一句話，現在對韓用人卻不斷批評，根本是兩套標準。

韓前天接受民進黨議員康裕成質詢時，康要韓站著答，韓答完後依議會備詢慣例坐下，康幾次要他站起來。時代力量議員黃捷則在網路直播時諷韓是「很會耍猴戲、很皮的人」，也有綠營批韓答詢頻「跳針」，是一問三不知的市長。

高雄市長韓國瑜昨天在議會接受國民黨議員質詢，國民黨籍議員立起標語力挺，批民進黨兩...
高雄市長韓國瑜昨天在議會接受國民黨議員質詢，國民黨籍議員立起標語力挺，批民進黨兩套標準。 記者劉學聖／攝影
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韓國瑜昨表示，市長不是小學生要站在那裡，議場也不是法庭，有些議員把議會當法庭，不是健康的質詢方式。「民進黨對我沒有一句好話」，他已經被黑2年半了，國民黨議員的質詢，問答就很流暢。

邱于軒問到網軍攻擊的問題。韓國瑜說，人民有免於恐懼的自由，網軍用激烈甚至惡劣、不堪入眼的文字，已造成困擾，全台22縣市最嚴重的就是高雄，而且是「組合拳」，議員、網軍、特定政論節目連續出招，24小時鋪天蓋地的抹黑高雄。

他說，上任後高雄住房率增加，房地產交易熱絡，投資考察高雄絡繹不絕，農漁花卉銷出去，高雄欣欣向榮，可是網軍不理性的抹黑高市府、市長，非常惡劣！更差的是動不動威脅人家的孩子，此風不可長，高市警局正加強查處。他呼籲網民愛惜台灣和諧的社會，愛惜台灣民主價值。

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