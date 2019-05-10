替子孫保護好山好水 韓國瑜：反對「馬頭山」設掩埋場

2019-05-10 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市議員林義迪今天在議會質詢馬頭山事業廢棄物掩埋場議題，市長韓國瑜今答詢時表示反對馬頭山開發案，他說身為高雄市長有責任替子孫保護好山好水不受破壞，且馬頭山風光不輸台南龍崎，將來可以有很多的發展。

馬頭山事業廢棄物掩埋場案在市長陳菊任內，地方曾多次抗爭。韓國瑜表示，馬頭山自然風景豐沛，鄰近有佛光山、月世界、紫竹寺、308高地、美濃、六龜、甲仙等，他有責任幫後代子孫留下好山好水。對於馬頭山開發案，重申多次表達反對，倘一旦變成廢棄物掩埋場，自然風貌被破壞，會對不起子孫，旗美地區的好山好水，將來是無盡的資產。

韓國瑜說，旗美地區可以充分利用自然環境及天氣優勢，像是規畫大型動物園、候鳥型養老村、觀光休閒農業、電影電視取景等，吸引中國大陸、日本等氣候寒冷地區的人民到高雄，像是日本運動員冬訓、節目製作拍片等，將來於旗美地區大力招商引資，發展養生休閒產業。

高雄市環保局表示，馬頭山案於104年7月1日送環保局審查，歷經兩次現勘、兩次專案小組審查、四次環評大會審查，於107年8月15日審查結果，本案需進行第二階段環境影響評估。所謂第二階段環境影響評估，即是廠商需依序辦理環說書公開陳列、公開說明會、範疇界定、公聽會後，再進行環境影響評估審查。