1班12童發燒請假 師怕報告寫不完拜託家長「封口」

2019-05-10 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市林園區一所國小今天發生一年級某班，有12名學童因為發燒或不適未到校上課。本報資料照片 分享 facebook

高雄市林園區一所國小今天發生一年級某班，有12名學童因為發燒或不適未到校上課。家長透過社群軟體詢問老師，老師竟然回傳請勿外傳，否則引起非議報告會寫不完，形同下「封口令」，讓家長直呼太誇張！

高雄市教育局針對此班學生上呼吸道類流提出說明，今天共有12名學生請假，其中有5名確診為流感，7名為身體不適或自主在家管理。校方今天已立即通報衛生所，並啟動防疫作為；因明、後兩天為假日，將持續追蹤學生情況至周日上午止，以因應後續處理。

家長反映，今天中午接到老師在班群Line上的通知，老師說到校一算，有12個孩子發燒請假，「破我教書29年來的記錄，OMG」，並提醒大家多保重，千萬小心，吃飽飽，睡好好，多動動，身體好。

家長說，沒想到下午又接到老師傳來的訊息，拜託家長一件事，班上病情若自行管理，不再擴散就好，請不要四處宣傳，造成恐慌，「若再引起非議怕事後要寫很多報告，或照（造）成不必要麻煩」，拜託！ 拜託！

家長質疑老師是在下「封口令」嗎？這麼嚴重的事，老師竟然只想到請大家不要聲張，怕報告寫不完？也有家長覺得老師的態度是不對，但應該沒人喜歡寫報告啦，希望教育、衛生單位注意班級流感群聚的後續處置。