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全國優良農特產品展售首站抵金門 吸引民眾到場搶便宜

2019-05-10 20:11聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

全國農業合作社場優良農特產品展售及品嘗促銷活動，首場巡迴展今天抵達金門，包括香蕉、鳳梨、鳳梨、茶葉等台灣知名的特產都特別空運來金，吸引金門民眾熱情採購，很多商品都是上午就宣告賣完了，讓廠商急打電話補貨。

這場農特產品展售會今天在金門縣聯社前廣場正式登場開賣，包括縣府社會處長董燊、建設處副處長文水成、金城鎮長李誠智、縣農試所長李廣榮等人都特別出席開幕典禮。

此次的農特產品共有35個攤位，像金門的青草地鮮乳與農試所的商品此次也加入展售，現場銷售的商品網羅了台灣各地的水果與農特產品，深受婆婆媽媽的喜愛，所以一整天下來人潮不斷，買氣搶搶滾。

金門縣聯社理事主席楊肅藝與監事主席楊瑞松都表示，這個全國優良農特產品展以往都是全國巡迴10個縣市舉辦，因為體恤外島的民眾，幾乎都將首場安排在金門，造福金門的百姓，感謝農聯社監事主席吳榮彬、總經理張(金丙)宏與課長謝杰瓏等人的協助促成下，讓展覽每年都相當成功，大受金門民眾的歡迎。

這場展售會從即日起到5月12日（星期日），每天早上10點到晚上7點在縣聯社前舉行，為了吸引人潮，此次活動還安排限時特賣會以及免費試吃品嘗等活動，歡迎民眾踴躍到場選買並搶好康。

全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動今天舉行開幕，與會貴賓共同推薦全台...
全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動今天舉行開幕，與會貴賓共同推薦全台最好的農特產品。記者蔡家蓁／攝影
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全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動今天舉行開幕，活動還請來婆婆媽媽到...
全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動今天舉行開幕，活動還請來婆婆媽媽到場表演熱舞。記者蔡家蓁／攝影
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全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動，首場巡迴展今天抵達金門，帶來許多...
全國農業合作社場優良農特產品展售及品嚐促銷活動，首場巡迴展今天抵達金門，帶來許多台灣的優質農產品，吸引民眾採買。記者蔡家蓁／攝影
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