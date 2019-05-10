海豚直升機也來軋一角 金門岸海聯合演練超逼真

2019-05-10 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



兩岸小三通往來頻繁，為加強海難事件發生時的緊急應變及有效整合金門地區所有救援能量，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊在今天下午特別舉行「岸、海聯合救生救難演練」，此次還特別邀請空勤總隊「海豚直升機」前來，動員的船艇與人員眾多，整個演習過程相當逼真。

這次的盛大岸、海、空聯合演練於今天下午2點半在金湖鎮復國墩漁港舉行，狀況包括有「港區遊客落海救生」、「外海船筏失火救生救難」、「落海溺者水下搜救」及「海上直升機吊掛救生」等，整個演練場面生動逼真，在分秒必爭的危急狀況下，救難人員利用各項救援裝備，發揮團隊合作精神，迅速完成各項救援任務。

第九岸巡隊長吳建冠表示，有鑑於金門地區作業漁船及自用小船、小三通客、貨船於附近海域活動頻繁，加上夏季來臨，遊客時常到海邊遊憩活動，面對潮汐海流及地形多變的岸際地區，容易肇生危險，為了加強海難事件發生即時應處，第九岸巡隊特別針對轄區特性，並會同友軍單位進行救難演練。

吳建冠說，為強化海空立體搜救默契，此次特別加入「吊掛救援演練」課目，參演人員共有47人，演練共動員空勤總隊海豚直升機1架、艦隊分署第九海巡隊100噸巡防艇1艘、兩棲偵察營成功艇2艘、金門縣消防局IRB救生艇1艘、第九岸巡隊多功能巡緝艇2艘。