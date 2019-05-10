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高屏大橋機車道易車禍回堵挨轟智障工程 三工處有解方

2019-05-10 19:31聯合報 記者江國豪╱即時報導

高屏大橋機慢車道設計，因寬度太窄，超車時容易發生車禍，進而造成交通癱瘓堵塞，其他...
高屏大橋機慢車道設計，因寬度太窄，超車時容易發生車禍，進而造成交通癱瘓堵塞，其他騎士卡在車陣中只能乾瞪眼。圖／讀者提供
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高屏大橋機慢車道設計，因寬度太窄，超車時容易發生車禍，進而造成交通癱瘓堵塞，日前，又因車禍造成機車回堵長達1公里，照片po網後，遭網友嘲諷是「智障工程」。對此，公路總局第三區養護工程處，針對車道改善，已完成可行性評估報告，預計將3線汽車道縮窄，拓寬機車道為2線道，待經費下來便能開始設計施工。

高屏大橋每日單側約1萬6000台機車車流量，根據統計，2016年至2018年3年間，高屏大橋共發生238起機車交通事故，其中屏東側165件比高雄側73件多出一倍多，可能是因為屏東騎車前往高雄工作的人數較多，趕時間上班導致交通事故頻傳，進而造成回堵，讓其他騎士只能卡在車陣中乾瞪眼。

三工處長林清洲表示，高屏大橋原先設計時，未考慮到機車道寬度，目前已完成可行性評估報告，並開過道安會報，修改後便能送公路總局備查。報告中預計將3線汽車道寬度，由原本各3.5公尺縮減到3.25公尺，機車及汽車道間分隔島也將縮窄，多出來的空間預估能設立兩線機車道，各寬1.75公尺，待經費核撥下來後便能開始設計施工。

有民眾反映汽機車道間分隔島無設置必要，對此林清洲表示，高屏大橋交通流量大、車速快，仍需要以分隔島進行區隔，避免機車闖進汽車道引發車禍；另外，也有民眾建議分隔島應每隔一段距離，就設計一個活動缺口，事故發生時便可打開缺口疏散交通，屏東縣警局交通隊則表示，將會採納進行設置。

立法委員鍾佳濱野在交通委員會質詢中提出，調整高屏大橋機車専用道寬度的改善方案，公路總局長陳彥伯表示認同，交通部長林佳龍也說，只要公路總局評估可行，他一定支持。

除了機車専用道寬度不足，機車必須先下橋穿越道路再騎上引道易生危險，鍾佳濱說，目前全台立體交織路段共有39處，其中6處有建置機車引導，唯獨高屏大橋不在其中，建議應設置高屏大橋立體高架機車専用道，使機車不用先下再上。對此陳彥伯表示，將先以號誌控制改善安全問題，再評估施設立體高架機車専用道的可行性。

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