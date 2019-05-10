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林務局擬成立金門水獺保育中心 楊鎮浯表支持

2019-05-10 19:20聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

台灣地區目前僅金門有穩定的水獺族群出沒，行政院農業委會林務局副局長廖一光及台北市立動物園園長金仕謙等人今日拜會金門縣長楊鎮浯，針對今年預定執行水獺保育中心規畫等案件，與縣府協商，希望透過多元的環境保育策略，確保金門島嶼生態多樣性能獲得更多的保護與支持。

廖一光表示，台灣與金門均面臨土地開發利用強大壓力，多數的生態系統破碎化問題嚴重，生物多樣性逐漸消減中。國土綠網計畫借鏡國際提倡里山倡議經驗，跨域整合，透過長期的監測與新工程技術的應用，可建構人與自然和諧共生的環境。

廖一光提及，107年國土綠網計畫補助金門縣1515萬元，辦理野生動物收容中心整修工程、光學警示裝置減緩動物路殺實驗、水獺棲地生態廊道改善、螢火蟲復育、外來種烏龜移除及水獺收容中心設置評估等多項工作，目前均有初步成果。其中根據東海大學的影像監測，從已裝設32部的自動照相機，已累計超276,609個小時拍攝畫面，而連續2年的春季，也有32隻次的新生水獺出沒紀錄，顯示金門的水獺族群持續繁衍及更新中，而水獺的數量增加與流浪犬的管理捕捉密切相關；另隨著後續水獺的逐漸成熟，後續可能的路殺狀況也須即早因應。

與會的清華大學教授曾晴賢則表示，金門因農業灌溉產生的農塘與水域有深度的連結，水獺在枯水期及豐水期間移動路徑與規畫，可以讓農業與保育取得更大的價值。海洋大學教授陳義雄則提出，過去金門為保育大鱗梅氏鯿所以進行的復育灌溉方式，成功延續大鱗梅氏鯿的生機，水獺所帶來的明星效應，可以照顧更多的生物；對於前瞻計畫的需求，可從過去設計不完善且須整理的工程範圍重新盤點與思考，讓前瞻能有真正的亮點產出。

金仕謙除帶來台北市立動物園收容的水獺有新生雌獺的好消息外，也強調水獺跨域整合的重要，金門迎城隍的宗教盛事，與水獺的活動一起整合，讓神明的恩澤擴大到所有島上的生物，也是讓金門獲得更多關注的契機。

楊鎮浯對於林務局補助的水獺中心計畫表示高度支持，由於相關工程經費需求龐大，除中央的專案補助外，也會爭取更多的經費支持；另在公共工程推動方面也認為橫向溝通不足，相關單位的資源及共識整合，將是後續工程推動的首要課題，縣府相關保育作為也應該適時的揭露。

行政院農業委會林務局副局長廖一光（中左）等人今日拜會金門縣長楊鎮浯（中右），針對...
行政院農業委會林務局副局長廖一光（中左）等人今日拜會金門縣長楊鎮浯（中右），針對今年預定執行水獺保育中心規劃等案件進行協商。圖／縣府提供
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