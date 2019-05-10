這個益生菌株好厲害 助愛文芒果過外銷最嚴藥檢

2019-05-10 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣是國內愛文芒果重要產區，果農想進軍高價位的外銷市場，但各國可使用的藥劑種類及農藥殘留容許標準不一，韓國的農藥殘留容許標準最嚴格，果農因此卻步；高雄農改場以新開發的KHY8有益微生物菌株，輔以其他管理技術進行實驗，使化學農藥用藥量及病害發生率大幅減少，甚至可通過最嚴格的輸韓標準，可大幅提升愛文芒果的外銷競爭力。

高雄農改場長戴順發說，芒果黑斑病及炭疽病是芒果外銷時的2個重要限制因子，農友多以化學藥劑防治芒果病，但受限於出口國家所訂定的農藥殘留容許標準與我國不盡相同，造成果農栽培管理以及出口作業的困擾，其中又以韓國的農藥殘留容許標準最嚴格，可供台灣農友選用的化學藥劑種類最少，造成農友栽培管理以及出口作業很大的困擾，最後選擇放棄。

為提升台灣愛文芒果外銷競爭力，高雄農改場以新開發的KHY8輔以其他綜合管理技術，輔導農友進行符合輸韓標準的病害綜合管理，發現可以通過輸韓標準。

KHY8菌株是取自本土的有益微生物，對芒果黑斑病菌、炭疽病菌及水稻稻熱病菌等多種植物病原真菌及細菌，都有良好抑制能力，且能和部分化學藥劑共同使用，目前已技術移轉業界，正進行生物農藥登記申請，對做為安全且有效的芒果病害防治資材，指日可待。