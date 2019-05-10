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台蕉銷日由顛峰跌至谷底 農糧署秀台蕉重返日本成績單

2019-05-10 16:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣香蕉外銷日本由1960年代顛峰一路跌至谷底，在農委會最近2年相繼成立的香蕉產業策略聯盟及香蕉外銷平台媒合下，在日本擁有200多家超市通路的荒井商事株式會社，透過台灣裕毛屋公司採購台灣蕉，雙方今天在農糧署長胡忠一和屏東縣長潘孟安的見證下簽訂採購合約，預計今年出口500公噸，4年後成長至5000公噸，為台蕉重返輸日榮景開出好彩頭。

農糧署長胡忠一說，為強化台灣香蕉產業自主能力，發揮垂直整合、橫向聯繫功能，陸續在去年和今年成立香蕉產業策略聯盟及香蕉外銷平台，導入政府及民間力量資源，成員涵蓋前端香蕉種植情形掌控、物流、儲運、加工及外銷等，有效穩定香蕉產銷及提升品質，今年到今天截止出口量已達1360公噸，較去年同期增加67%。

他說，此次輸日訂單能成功，在香蕉優質品質受肯定外，外銷平台發揮重要轉介功能，成功媒合裕毛屋及南州蕉農余致榮合作，同時透過香蕉技術服務團輔導安全用藥教育講習、採後處理技術及冷鏈等產銷設備，確保外銷香蕉的安全與品質，提升台蕉在日本市場的儲架壽命與品質形象。

他說，外銷香蕉有嚴格規定，農民皆須依農業規範種植並取得產銷履歷驗證，出口前也要通過農藥抽驗，確保香蕉安全無虞，符合日本農藥殘留規定，加上近期菲律賓香蕉輸日有農藥殘留問題，且受黃葉病影響產量，訂單有逐年減少的趨勢，是台蕉拓展日本市場的大好機會。

潘孟安表示，荒井社長也分享，日本老輩朋友現在一樣想念台灣蕉的滋味，可見銷日極具潛力，目前台灣香蕉占日本外銷市場才1%，回歸日本市場這只是開始，商社和農民訂下逐年倍增的目標，需要共同努力；胡忠一說，農委會主委陳吉仲設下今年銷日香蕉1萬公噸目標，加上今天500公噸合約，應該能達成，目前銷日量比2015年時成長5倍。

吳姓蕉農說，台蕉輸日顛峰時期在日本市占率曾高達八成，可謂獨占市場，之後面對全球跨國企業競爭，台蕉貿商規模有限競爭力不足，加上蕉村人力老化致物流、品牌及創新缺乏，難滿足日本市場高品質要求，讓大規模種植且低價的菲律賓蕉和中南美蕉取代；500公噸和早年輸日每年數十萬公噸的輝煌時代，完全不能比，但總是好的開始。

日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋公司採購優質台灣蕉，雙方今天在農糧署長胡忠一（...
日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋公司採購優質台灣蕉，雙方今天在農糧署長胡忠一（左三起）和屏東縣長潘孟安的見證下簽訂採購合約，預計今年出口500公噸，4年後成長至5000公噸。記者潘欣中／攝影
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香蕉潘孟安農糧署
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