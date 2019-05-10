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藍議員送暖韓國瑜 批民進黨議員和高市前朝執政

2019-05-10 13:47聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高市議會國民黨團今送暖市長韓國瑜，反批民進黨「二套標準」。記者劉學聖／攝影
高市議會國民黨團今送暖市長韓國瑜，反批民進黨「二套標準」。記者劉學聖／攝影
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高雄市民進黨議員連日猛烈批評高雄市長韓國瑜用人、備詢態度，今天國民黨團今天全力反擊，挺韓國瑜的用人，也強調韓在議會備詢方式都依議事規則進行，反過來質疑民進黨主政高雄市政時的用人才有問題。

高市長韓國瑜今天議會備詢，因都是國民黨議員，感到答詢流暢。記者劉學聖／攝影
高市長韓國瑜今天議會備詢，因都是國民黨議員，感到答詢流暢。記者劉學聖／攝影
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國民黨議員陳玫娟、黃紹庭、曾俊傑、李雅靜、邱于軒、陳美雅等議員上午聯合質詢。

陳玫娟說，政府官員在上班時間為前市長陳菊新書「花媽心內話」發表會時集體「站台」，卻不見民進黨議員質疑行政份際問題，民進黨議員質詢時不要「二套標準」。她也要文化局查一查陳菊新書發表借用市總圖場地有否支付場地費用。

黃紹庭讓經發局長伏和中和韓國瑜先後說明對橋頭科學園區的重視。伏程中說，橋頭科學園區已通過環境影響評估，預計6月報由行政院完成相關程序後編列經費推動由高市府辦理事項。

韓國瑜表示，非常重視橋頭科學園區開發案，已指示市府團隊全力配合辦理，經發局負責廠商進駐及遷廠意願調查，環保局負責管制汙染可能性，工務局負責園區聯外道路規劃，交通局負責園區對外交通議題。

韓國瑜說，有感於新竹科園區因配合教育政策而成功設置，他充分了解中英文雙語教育的重要性，已要求教育局規劃配合設立雙語學校，相信這對吸引AI及半導體產業有所助益，讓解決園區人員衣食住行無後顧之憂， 如果沒有雙語學校，將如何招商引資？

韓國瑜表示，一些對他的抹黑與中傷不可取，希望高雄市民、市政府和市議會團結一起，不要再破壞高雄的形象。

曾俊傑批民進黨用人標準，在慶富案水落石出之前，高銀董事長張雲鵬就去擔任華南銀行董事長，其他選舉失敗的人官也愈做愈大，民進黨用人不能有二套標準，期盼民進黨議員理性問政及回歸市政，不要只會政治鬥爭。

李雅靜批評731氣爆之後，未見民進黨議員針對市府相關官員究責，也是二套標準。

邱于軒要求免於「黑函恐懼」的自由，韓國瑜對此表示，網軍在網路進行激烈、不理性攻擊，全台22縣市以高雄最為嚴重，是「組合拳」　，配合網軍、特定媒體，24小時鋪天蓋地的抹黑。

議長許崑源坐在主席台上也說話了，他從政風處得知95年到107年間，民進黨主政高雄期間，官員涉貪凟及偽造文書案件計有105件、194人涉案，但民進黨議員過去沒有人就此質詢或說一句話。

許崑源鼓勵韓國瑜及市府團隊繼續拼市政，追求市民福祉，並說人民一定會挺韓，因為百姓都會看得見，希望民進黨籍議員了解「打人3分，傷已7寸」的意思。

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