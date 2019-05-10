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「菩提下的觸發」花燈請來佛祖樹下坐 成拍照打卡熱點

2019-05-10 10:22聯合報 記者徐如宜╱即時報導

青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，...
青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，「佛祖」現身校園菩提樹下，成為另類拍照、打卡熱點。記者徐如宜／攝影
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花燈創作大放異彩的高雄市青年國中，最近完成一座「菩提下的觸發」大型花燈，作品賦予二手資源新生命，讓「佛祖」現身校園菩提樹下，夜幕低垂花燈亮起時，更顯寶相莊嚴神韻。同學們下課都喜歡搶著與佛祖拍照、打卡，社區居民也來欣賞。

青年國中主任黃紘育表示，學校大門旁的菩提樹，在創校之前就存在，大概有40年樹齡，見證陪伴學生一路成長。每年春秋落葉季節，樹葉能在3天之內就會全部掉光，之後短短數天，菩提葉又會再長滿，尤其樹葉呈現赭紅色，枝葉茂盛，讓人看見生生不息的力量。

這2年青年國中連續獲高雄市全國創意花燈競賽燈王，師生著手與花燈傳藝師李安華合作，以二手花燈在校園內設置藝術造景。師生在菩提樹影間，閃過佛祖在菩提樹下堅持苦修而了悟真理的故事，所以創作「菩提下的觸發」，來提醒大家學習對追求正道的堅持。

學生邱于宬說，這個裝置花燈作品花了10個月才完成，最難做的部分是佛祖的頭，之前也花了很長的時間上網找尋資料，希望做出一個法相莊嚴但是又有親切面容，入夜後花燈照射像更是漂亮無比的佛祖。

青年國中注重品德教育的扎根與落實，自星雲大師教育基金會於2011年成立第一屆「三好校園實踐學校」選拔開始，就積極投入以「做好事．說好話．存好心」為目標的三好運動，營造一個有故事的校園。

青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，...
青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，作品賦予二手資源新生命，讓「佛祖」現身校園菩提樹下。記者徐如宜／攝影
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青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，...
青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，作品賦予二手資源新生命，讓「佛祖」現身校園菩提樹下。記者徐如宜／攝影
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青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，...
青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，「佛祖」現身校園菩提樹下，成為另類拍照、打卡熱點。記者徐如宜／攝影
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青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，...
青年國中師生以佛祖在菩提樹下了悟真理的故事為主題，創作「菩提下的觸發」大型花燈，入夜點燈後，佛祖花燈面容寧靜。圖／青年國中提供
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花燈高雄市有故事
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