高市林園一對母女涉虐狗 市府動保處依法查處

2019-05-09 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市農業局動物保護處今接到通報，臉書上有一則兩名女性拿著棍棒追打一隻狗的影片，疑似是在高雄市發生的虐狗事件，動保處追查後得知影片中的女性是林園區一對母女，即訪查母女並將受傷的狗送到動物醫院檢查。動保處表示，將依動物醫院的診斷紀錄作為後續裁罰的基準。

高市動保處表示，今天下午接到通報，臉書上有一則疑似於在高雄市的兩名女性拿著棍棒追打犬隻的影片，經網友協助，查到此事發生在林園區，是8日早上10點發生的事，追打狗的是一對母女，被打的狗是母女鄰居所飼養，這對母女的說法是這隻狗曾經追過她們，曾咬壞她們住家的盆栽，所以再看到這狗時氣極敗壞，追打狗出氣。

動保處追查結果，這隻狗昨天並沒有攻擊人，將送這隻狗到動物醫院檢查是否有受到相關傷害，也會依動物醫院的診斷紀錄作為後續裁罰的基準；依據動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。違反者將依同法第30條第1項第1款規定：故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，最高可處7萬5000元罰鍰。