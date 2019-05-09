勇闖大膽島 暑期號召台灣青年一起來

2019-05-09 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府與救國團金門青年活動中心首次合作推出「勇闖大膽島」活動今天展開，首梯有20名高職生報名參加，將在大膽島進行2天1夜的營隊活動，結合了當下正夯的實境解謎遊戲，探索島上的神祕故事與曾經發生的英勇事蹟。

首梯活動今天上午開業式，救國團金門青年活動中心總幹事徐國華、金門高職校長劉湘金、金門觀光處科長蔡水進等人也陸續致詞，期勉學員，要發揮團隊精神，注意安全。

蔡水進表示，對於大膽島的規畫，目前都比較偏向一般遊程而非體驗，不過島上其實有不少的故事與活動設施，因此觀光處這次藉著與救國團的合作，以實境遊戲，針對島上戰役故事史蹟，安排闖關活動，以團員的合作解謎，並在島上紮營過夜，體驗軍方駐紮島上的感受。

這也是大島開放後的首次營隊活動，而該活動的對象以青壯年學子為主，未來活動執行順利後，將會陸續開放給台灣學子，現階段則是先開放給地區。

為了此次的「勇闖大膽島」活動，救國團還花了數月精心設計了一本「實境解謎遊戲攻略」，特別結合了當下正夯的實境解謎遊戲，把遊戲從室內搬到大膽島上，以團隊合作、推理思考方式解謎，將大膽島戰役的故事及場景化為真實，讓學員們「親身」走進大膽島中探索與行動，從玩中學，進而了解烈嶼當地史蹟及大膽島的英勇故事來完成實境解謎遊戲。

徐國華也表示，除了金門學子，暑假期間，救國團與金門縣政府、金門大學合作，也將推出「勇闖大膽島」的營隊活動，讓台灣的學子也能來大膽一下。內容包括實境逃脫、野戰紮營與營火晚會、參觀九宮坑道、步槍模擬射擊等，歡迎高中職以上學生青年報名參加。