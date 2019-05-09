金門迎城隍「妝人」 唐伯虎跟「如花」都來了

2019-05-09 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為了推廣金門迎城隍的觀光活動，金門縣長楊鎮浯與金城鎮長李誠智兩人今天首次「妝人」，各別扮演「唐伯虎」及電影「如花」角色，參加踩街遊行隊伍，其中李誠智的犧牲色相，「如花」的角色，更是充滿喜感爆笑，兩人所到之處都引來笑聲連連，讓整場遊行顯得相當歡樂。

今天下午5點多，楊鎮浯與李誠智就到金城鎮的北鎮廟前體驗「妝人」，經過工作人員的巧手裝扮，楊鎮浯化身成「江南才子唐伯虎」、李誠智則成了電影中的女丑「如花」，兩人還配合演出來個「含情脈脈」，笑翻全場。

楊鎮浯表示，「妝人」是迎城隍活動中很重要的一項，讓大小朋友藉由參與，感受到在「妝人」的世界裡，有無限的可能，他說，原本為了打扮成何角色，傷透腦筋，但看到李誠智犧牲色相的裝扮，他只能說佩服。

李誠智說，原本工作人員安排他扮演「武將」，但他覺得太平常，沒有驚喜，想到為了與縣長的造型互補，所以特別打扮成「如花」，他還特別用免洗碗充當胸部，看起來比較像女生，被笑說犧牲真大！