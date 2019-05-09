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金門迎城隍「妝人」 唐伯虎跟「如花」都來了

2019-05-09 23:04聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

為了推廣金門迎城隍的觀光活動，金門縣長楊鎮浯與金城鎮長李誠智兩人今天首次「妝人」，各別扮演「唐伯虎」及電影「如花」角色，參加踩街遊行隊伍，其中李誠智的犧牲色相，「如花」的角色，更是充滿喜感爆笑，兩人所到之處都引來笑聲連連，讓整場遊行顯得相當歡樂。

今天下午5點多，楊鎮浯與李誠智就到金城鎮的北鎮廟前體驗「妝人」，經過工作人員的巧手裝扮，楊鎮浯化身成「江南才子唐伯虎」、李誠智則成了電影中的女丑「如花」，兩人還配合演出來個「含情脈脈」，笑翻全場。

楊鎮浯表示，「妝人」是迎城隍活動中很重要的一項，讓大小朋友藉由參與，感受到在「妝人」的世界裡，有無限的可能，他說，原本為了打扮成何角色，傷透腦筋，但看到李誠智犧牲色相的裝扮，他只能說佩服。

李誠智說，原本工作人員安排他扮演「武將」，但他覺得太平常，沒有驚喜，想到為了與縣長的造型互補，所以特別打扮成「如花」，他還特別用免洗碗充當胸部，看起來比較像女生，被笑說犧牲真大！

今晚的踩街陣頭中「西門大鼓」，有8位外籍學生來共同參與（越南籍4人、印尼及4人），他們是金門大學的交流學生，對於金門的陣頭文化他們充滿了好奇與新鮮感，也很高與可以參加這個熱鬧、特殊的慶典活動。

金門縣長楊鎮浯（左）、金城鎮長李誠智（右）為推廣迎城隍活動，首次體驗「妝人」，各...
金門縣長楊鎮浯（左）、金城鎮長李誠智（右）為推廣迎城隍活動，首次體驗「妝人」，各自裝扮成「唐伯虎」與「如花」，逗趣模樣，笑翻全場。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯（左一）、金城鎮長李誠智（右二）兩人裝扮成「唐伯虎」與「如花」，與...
金門縣長楊鎮浯（左一）、金城鎮長李誠智（右二）兩人裝扮成「唐伯虎」與「如花」，與西門境的陣頭一同踩街遊行。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯（後右）、金城鎮長李誠智（後左）扮成「唐伯虎」與「如花」，大受民眾...
金門縣長楊鎮浯（後右）、金城鎮長李誠智（後左）扮成「唐伯虎」與「如花」，大受民眾歡迎，不少民眾搶著合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯
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