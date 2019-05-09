ICU護理師研發沖吸式牙刷降低感染獲獎

2019-05-09 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「加護病房患者身體狀況差，難以顧及口腔衛生，常有感染併發症。」高醫護理部督導廖玉美有感於臨床護理師幫重症患者刷牙難度高，常因此導致口腔潰瘍、吸入性肺炎，花費10年研發出「雙流道注吸式牙刷」並技轉廠商，獲得2015年國家新創獎，昨更在「國際護師節」慶祝大會上接受表揚。

高雄市護理師護士公會9日舉辦國際護師節慶祝大會，針對日前台北醫院護理之家大火有2名護理師遭起訴，與會者披掛黃絲帶高喊「護理無罪、回歸專業」聲援，新任理事長周汎澔說，護理師應該回歸專業照顧病人，不該無上限「包山、包海、包坐牢」。

此外，會中也表揚獲得專利新創獎的高醫護理部督導廖玉美等護理團隊，在擔任高醫大學務長的周汎澔帶領下，團隊發明取得3件專利，包括「可抽吸式牙刷」、「雙流道注吸式牙刷」、「新型可抽吸式牙刷」等，「雙流道注吸式牙刷」獲得2015年第13屆國家新創獎，「新型可抽吸式牙刷」更已技轉並上市販售。

廖玉美說，人一旦罹患重病無法自行刷牙，要刷乾淨得動用兩、三人，分別注水、刷牙及吸水，因刷牙難度高，臥床的加護病房患者每天頂多刷一次，因口中殘留食物渣、細菌滋生，易併發感染。她土法煉鋼用老虎鉗和鐵釘將牙刷柄挖洞，接上牙科抽吸管和幫浦自製注水口，可在刷牙時注水，刷完牙再用幫浦吸出，將口中殘渣帶走。