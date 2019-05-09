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地方謠傳潮州轉運站啟用將通往高捷 但事實是...

2019-05-09 18:33聯合報 記者江國豪╱即時報導

潮州火車站改建完工後，當地居民除期待車站商城開張，也好奇另一側潮州轉運站何時啟用？近日地方更傳出，轉運站啟用後，將有多條路線連接高捷車站。目前屏東客運將在下周與屏東縣政府交通旅遊處簽約，初步了解營運路線與原先路線相同，暫無太大變動。而交旅處則表示，客運路線將會在轉運站啟用後，逐步進行優化調整，以滿足民眾對大眾運輸系統的需求。

為配合「高雄-屏東潮州捷運化建設計畫」，台鐵屏東站及潮州站皆已完成改建為高架車站，目前屏東車站商城及轉運站皆以營運，並成功帶動人流，潮州車站商城先前已預告將在今年暑假前營運，然而部分民眾好奇潮州轉運站何時啟用的同時，地方也傳出將有多條線路連接將高捷車站。對此，屏東客運董事長郭子義表示，目前規畫營運路線與原先路線差不多，並沒有多條線路連接高捷，不知訊息從何而來。

另外，屏東縣交旅處長黃國維表示，目前正在加緊腳步使潮州轉運站在5月22日啟用，後續將會持續進行公車路線優化，打造屏東公眾運輸交通網絡。

潮州鎮公所日前接獲屏東客運，有意讓轉運站百坪空間共同活化運用，目前傾向朝公益性展覽進行規畫，讓潮州本地的藝術工作者、攝影師等，能將作品在潮州轉運站內展出。

不過，部分居民仍對潮州轉運站啟用後，是否能如屏東車站般帶動人潮湧入進而促進商機，保持觀望。

潮州轉運站完工已久，本月底可望啟用營運。記者江國豪／攝影
潮州轉運站完工已久，本月底可望啟用營運。記者江國豪／攝影
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潮州轉運站完工已久，本月底可望啟用營運。記者江國豪／攝影
潮州轉運站完工已久，本月底可望啟用營運。記者江國豪／攝影
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高捷屏東縣政府運將
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