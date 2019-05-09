守護台灣尾婦兒健康 她獲傑出護理人員服務奉獻獎

2019-05-09 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原在台南市立醫院服務、專長護理和助產的護理師沈美玉，20年前嫁到恆春半島並投入恆春基督教醫院護理團隊，發現產婦對在地婦幼醫療信心不足，晉升護理長後，帶領護理團隊通過健康署母嬰親善醫療院所認證並打造坐月子套房，加上對產婦和病患照護無微不至，熱心提攜新進人員，獲108年度台灣傑出護理人員服務奉獻獎殊榮，也是屏東縣唯一獲獎人。

「燃燒自己，照亮他人。」是南丁格爾在醫護界奉獻的心聲，輔英醫護專校護理助產科畢業的沈美玉，前天北上參加中華民國護理師護士公會全國聯合會舉辦的台灣傑出護理人員頒獎典禮，她有感而發說，20年前嫁到恆春半島後，自此展開守護「台灣尾」居民健康的醫護工作，深刻感受與都會區醫療資源的差距，從婦幼護理專業到老人長照顧護理，盼望透過自身專業幫助需要的人，永遠不會忘記當初選擇當白衣天使的初衷。

台灣護理師工作繁忙，還是輪值大夜班，每多醫院護士都不足；49歲的沈美玉說，「踏入護理工作以來，走過無數的歡樂與流淚，感謝一路以來陪伴與支持我的家人、同事與病人」，她的老家在屏東縣獅子鄉草埔村，是排灣族人，護校畢業後在台南市立醫院服務，20年前隨老家在牡丹鄉的丈夫回鄉，投入恆春基督教醫院護理團隊，6年前升護理長。

屏東縣恆春半島有5萬多居民，但產婦對在地婦幼醫療信心不足，多遠赴高屏地區生產，去年初恆春基督教醫院成為婦幼專責醫院，仍未達到設定的接生目標，她帶領護理團隊在去年底通過健康署母嬰親善醫療院所認證，並打造VIP坐月子套房，為恆春半島的婦兒照護寫下新里程，並讓自己成為醫院與家屬間的橋梁，留鄉生產的孕婦今年已有增加，不侷限新住民媽媽。