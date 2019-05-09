樹德家商劇作《女兒情》全國學生創意戲劇比賽獲優等

2019-05-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



樹德家商表演藝術科在彰化舉辦的「107學年全國學生創意戲劇比賽」，摘下全國高中職組舞台劇類21組競賽優等。參賽作品《女兒情》，敘述唐僧在未出家前和女兒國國王年少時的一段愛戀，風格清新優美」充滿詩意。

樹德家商105學年度正式成立表演藝術科，本著以學生為重的理念，耗資2億5千萬元興建人文科技大樓附設實習飯店。其中7、8樓設置黑盒子表演劇場、舞台教室、聲控與剪輯錄音室，提供表藝科教學之外，還可進行現場演出，今年又增建了藝術劇場和虛擬攝影棚。表演藝術科學生「2019全國學生舞蹈大賽」，榮獲高中職現代舞組特優。

這次參加全國戲劇比賽的作品《女兒情》，是以高三畢業製作的戲劇作品《尋僧記》作為延伸。《尋僧記》改編於西遊記，敘述唐僧與女兒國國王之間的恩怨情仇，和徒弟三人的患難情誼；而《女兒情》可說是《尋僧記》的前傳，敘述唐僧在未出家前和女兒國國王年少時的一段愛戀，風格清新優美、充滿詩意。

戲劇教師陳柯杰表示，這次特地跳脫學生熟悉的生活圈，改以古裝和充滿詩意、禪味的台詞，就是希望學生能夠在演戲的過程中，去體會古典意境之美。也希望透過戲劇讓觀眾去省思，出家人的愛脫離了小情小愛，轉變為拯救蒼生大愛，究竟是有情還是無情？