樹德家商劇作《女兒情》全國學生創意戲劇比賽獲優等
樹德家商表演藝術科在彰化舉辦的「107學年全國學生創意戲劇比賽」，摘下全國高中職組舞台劇類21組競賽優等。參賽作品《女兒情》，敘述唐僧在未出家前和女兒國國王年少時的一段愛戀，風格清新優美」充滿詩意。
樹德家商105學年度正式成立表演藝術科，本著以學生為重的理念，耗資2億5千萬元興建人文科技大樓附設實習飯店。其中7、8樓設置黑盒子表演劇場、舞台教室、聲控與剪輯錄音室，提供表藝科教學之外，還可進行現場演出，今年又增建了藝術劇場和虛擬攝影棚。表演藝術科學生「2019全國學生舞蹈大賽」，榮獲高中職現代舞組特優。
這次參加全國戲劇比賽的作品《女兒情》，是以高三畢業製作的戲劇作品《尋僧記》作為延伸。《尋僧記》改編於西遊記，敘述唐僧與女兒國國王之間的恩怨情仇，和徒弟三人的患難情誼；而《女兒情》可說是《尋僧記》的前傳，敘述唐僧在未出家前和女兒國國王年少時的一段愛戀，風格清新優美、充滿詩意。
戲劇教師陳柯杰表示，這次特地跳脫學生熟悉的生活圈，改以古裝和充滿詩意、禪味的台詞，就是希望學生能夠在演戲的過程中，去體會古典意境之美。也希望透過戲劇讓觀眾去省思，出家人的愛脫離了小情小愛，轉變為拯救蒼生大愛，究竟是有情還是無情？
樹德家商校長陳茂霖表示，為了讓南台灣對戲劇或表演事業有興趣的學子能有最完善的學習環境，學校提供了專業且優良的師資和設備，為表演藝術科和影視科提供優質化教育，讓學子圓夢。
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