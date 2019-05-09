韓國瑜說站著備詢像小學生 陳致中：閣揆不都站著備詢

2019-05-09 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天在高雄市議會答覆民進黨籍議員康裕成質詢時，一度因康裕成要他站著一問一答感到不悅，並說市府這麼多局處分工授權，他為什麼要像小學生一樣站在那裡？康問，他誠心的回答，就是如此。高雄市議員陳致中拿行政院長列席立法院、台北市長列席議會備詢方式表示，閣揆和中央官員、台北市長和市府首長不都是站著備詢？

陳致中說，台北市長在議會備詢、閣揆在國會備詢也都是站著，甚至是全程站在備詢台，還不像高雄市長坐坐、站站，高市議員質詢也是站著，搞不懂韓國瑜在氣什麼？