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民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

韓國瑜備詢稱為何要像小學生站著 議員無奈

2019-05-09 15:54中央社 高雄9日電

高雄市韓國瑜今天在高雄市議會被民主進步黨籍高雄市議員康裕成質詢橋頭科學園區議題時，一度稱「我為什要像小學生一樣站在那裡」，但這也讓康裕成質疑韓國瑜一問三不知。

康裕成表示，橋頭科學園區對未來高雄市產業朝智慧化發展是重要契機，總統蔡英文下午將在國立高雄科技大學視察「『高雄新市鎮開發為科學園區』進度報告」，韓國瑜是否前往；韓國瑜說，目前表訂由高雄市政府官員前往。

康裕成詢問有關橋頭科學園區及橋頭新市鎮關聯、地理位置、地主及開發可引進那些產業、產值及創造就業機會等問題，並要求採一問一答方式，要求韓國瑜站著答詢，但韓國瑜仍逕自坐下。

此外，韓國瑜透過幕僚遞送資料並說，「總面積357公頃、科學園區面262公頃…等」，遭康裕成質疑「帶小抄」，引發韓國瑜不滿表示，「妳語帶嘲諷、我不能接受」，什麼叫「送小抄」，局處分工授權，議員問的問題市府會誠心回答，「我為什要像小學生一樣站在那裡」。

康裕成追問相關議題時，韓國瑜多次稱「請經發局長答覆」，來來回回5、6次後，康裕成表示，韓國瑜不能每題都不知道，韓國瑜曾說要當高雄CEO（執行長），卻什麼都不知道，一問三不知，只會請其他官員回答。

她大嘆一口氣並播放一段韓國瑜自謙「高雄人投給一個對市政不了解的人」影片說，韓國瑜果然不了解市政；當時大家何以支持這樣的人當市長，「就是投一個希望」，希望夢想成真，也希望韓國瑜要再努力讓市民夢想成真。

韓國瑜稍後受訪表示，他尊重議會，但質詢不應斷頭去尾，還有急著要讓市長漏氣心情大於建設高雄，他覺得議員的質詢很怪異。

韓國瑜高雄市夢想
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