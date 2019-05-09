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「幾點了咖啡館」拓點屏東 這杯咖啡充滿愛

2019-05-09 13:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

失智爺奶泡咖啡！全台首創失智長輩當實習店員的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」拓點到屏東，畢嘉士基金會日照失智3名長輩今日至屏東市7-ELEVEN永大門市開工，體驗擔任店員製作咖啡及收銀等工作。因適逢母親節，長輩們的家人擔任「神秘客」驚喜現身，不只獻上代表祝福的康乃馨，更給予溫情擁抱表達支持。

85歲金春奶奶的長子黃炳耀來探班，給媽媽一個大擁抱，讓金春奶奶笑得合不攏嘴。黃炳耀表示，患有失智症的母親多年前有過2次走失經驗，這次金春奶奶參與「幾點了咖啡館」，原先擔心會不會添麻煩，但看著媽媽製作咖啡、和客人互動的開心模樣，覺得是很不錯的能力訓練。

而參與實習的87歲登出爺爺，和太太玉子同住，過去因老老相顧，夫妻彼此情緒及生活深受影響，兩人參與日照課程後，成了同學生活也有新出口。玉子奶奶說，手上這杯「老公咖啡」，是她沒想過的母親節禮物，登出爺爺也獻吻感謝太太來探班。

另外，看著85歲招弟奶奶，用心的為客人服務，她的女兒黃治瓊說，今日探班還特別帶上全家人一起手作母親節卡片，要送給媽媽打氣，「日常活動能力退化慢，對於失智長輩來說就是進步」，黃治瓊很感謝這麼多人陪伴母親一起努力。

「幾點了咖啡館」7-ELEVEN與嘉義中華聖母基金會首創，透過規劃失智長輩至超商實習，讓長輩與人群接觸、訓練處理事務能力，來減緩失智狀況。同時，失智爺奶走入人群，讓更多民眾有機會認識、理解失智症，打造失智友善環境。畢嘉士經營管理永大日照，今年參與7-ELEVEN「幾點了咖啡館」計畫。今日正式開幕後至今年底，每週四上午10-11點，長輩們將於屏東永大門市固定實習。

7-ELEVEN表示 ，透過「幾點了咖啡館」的服務模式，成為全台首創有失智長輩實習的超商店型。去年從長輩們接受IADL(工具性日常生活活動能力)功能量表後，發現對長輩的實質幫助，有9成長輩情緒趨穩定也更活潑、樂於嘗試新事物，且有6成無明顯失智退化，確實延緩長輩疾病惡化。今年擴大「幾點了咖啡館」服務，分別於新竹、台中、高雄、屏東等地，媒合4家門市設置「幾點了咖啡館」，希望透過門市夥伴的力量，讓失智爺奶走入人群。

85歲招弟奶奶，收到全家人製作的母親節卡片。記者江國豪／攝影
85歲招弟奶奶，收到全家人製作的母親節卡片。記者江國豪／攝影
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7-ELEVEN表示 ，透過「幾點了咖啡館」的服務模式，成為全台首創有失智長輩實...
7-ELEVEN表示 ，透過「幾點了咖啡館」的服務模式，成為全台首創有失智長輩實習的超商店型。記者江國豪／攝影
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87歲登出爺爺太太和女兒前來探班。記者江國豪／攝影
87歲登出爺爺太太和女兒前來探班。記者江國豪／攝影
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85歲金春奶奶的長子黃炳耀來探班，給媽媽一個大擁抱。記者江國豪／攝影
85歲金春奶奶的長子黃炳耀來探班，給媽媽一個大擁抱。記者江國豪／攝影
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咖啡館失智症實習
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