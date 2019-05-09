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屏東雙流遊樂區生態大爆發 林管處辦森夜食堂

2019-05-09 13:48中央社 屏東縣9日電

每年5月底、6月初位於屏東獅子鄉的雙流森林遊樂區，兩棲類及爬蟲類在夜間活躍起來，林務局屏東林管處5月25日起連續2個週末舉辦「森夜食堂」活動，引領民眾觀察夜間生態。

雙流自然教育中心於5月25日（六）、5月26日（日）、6月1日（六）及6月2日（日），在雙流國家森林遊樂區舉辦4個梯次的「森夜食堂」夜間生態觀察活動。

屏東林管處表示，5、6月雙流園區夜間生態大爆發，兩棲類的青蛙有澤蛙、日本樹蛙、褐樹蛙、拉都希氏赤蛙、小雨蛙、黑蒙西氏小雨蛙、莫氏樹蛙、布氏樹蛙；爬蟲類有赤尾青竹絲、雨傘節、龜殼花、紅斑蛇、茶班蛇、赤背松柏根、大頭蛇、鉛山壁虎、斯文豪氏攀蜥，其他還有蝸牛、蜘蛛、溪蟹、溪蝦、蛾類、螢火蟲，非生物還有夏夜星空可介紹。

由於雙流國家森林遊樂區並沒有提供夜間住宿的服務及開放夜間入園，想要觀察雙流的夜間生態並不容易，因此每年夜間觀察活動的報名人數都相當踴躍，林管處今年特地擴大舉辦為4梯次活動，讓喜歡大自然的民眾報名參加。

6月1日的「森夜食堂」主題活動與國立海洋生物博物館合辦的特別場次，規劃好2天1夜的套裝行程，詳情可洽詢雙流自然教育中心。

樹蛙森林遊樂區螢火蟲
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