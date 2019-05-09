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住院安胎126天... 4媽咪組「護球者聯盟」談甘苦

2019-05-09 13:04聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

35歲的Vina已有兩個青春期的孩子，意外懷了老三，本來還猶豫是否留下，不料懷孕12周就開始出血，從此展開「護球人生」，住院安胎長達126天後，33周生下重僅1474公克的可愛女嬰，「因為實在住院太久」，與其他安胎媽媽分享「長假」甘苦，順利生下小寶寶後，更組成「護球者聯盟」，母親節前夕齊聚一堂，開心大談育兒經。

Vina說，因自己子宮閉鎖不全，不僅兩次大出血，28周就破水，原已做好早產準備，沒想到又住院快一個月才生下寶寶，期間天天打針、只能全程平躺，連吃飯、大小便都得靠人幫忙，「但也更感受到寶寶強韌生命力」，她決心守護腹中孩子，「多挨一天針，寶寶出生後就少插一天管」，所幸寶寶平安出生，至今已是7個月大健康寶寶。

高醫婦產部主任詹德富表示，行醫生涯遇到不少孕期疑難雜症，最佩服的就是這些長天數安胎產子的媽媽，不但安胎時承受極大壓力，長期臥床更會造成肌力衰退，產子後連下床都站不住，復健3、4個月才能恢復行走。Vina媽咪安胎126天，已創下高醫有史以來最長安胎紀錄，在全球文獻中也是數一數二。

屏東議員黃明賢的夫人郭小姐，透過人工受孕懷胎後，同樣因子宮頸閉鎖不全出血、破水，羊膜腔一度膨出，經環紮手術才保住胎兒，在醫院安胎70多天期間，黃明賢幾乎全天候陪伴照護，他坦言，看過太太出血時「像瀑布流出」，以為小孩保不住，還跑到廁所偷哭，幸好孩子平安出生，現在已2歲半了。

另名護球聯盟成員王小姐41歲意外懷孕，懷孕17周就安胎，後來幸運足月產下女兒，她說大女兒都已上大學，「相信這孩子是上天帶給我的禮物！」

嫁給德國籍老公的黃文瑄抱著調皮男嬰現身，從事銷售業的她，懷孕時照舊久站、跑來跑去，32周破水趕緊入院安胎，3天後生產，她笑說「本來安胎很緊張，看到其他安胎媽媽這麼辛苦，才覺得自己還好」。

詹德富說，孕媽咪懷孕中期最常見的是子宮頸閉鎖不全，應積極手術治療，如果有出血、分泌物增加、子宮收縮等症狀，應該立即就診，即使發生破水必須住院安胎，在專業團隊照顧下充分臥床休息搭配醫療，仍能順利生下寶寶。

高醫多位歷經安胎辛苦的媽咪組成「護球者聯盟」，在母親節前夕齊聚一堂，分享當初安胎...
高醫多位歷經安胎辛苦的媽咪組成「護球者聯盟」，在母親節前夕齊聚一堂，分享當初安胎甘苦及育兒經。記者蔡容喬／攝影
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懷孕高醫
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