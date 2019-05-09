屏東電動自行車事故頻傳 立院修法超速25km罰1800

2019-05-09 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣去年共計發生310件電動自行車交通事故，而全台事故率也逐年攀升，立法院交通委員會日前審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，針對電動自行車提案逐條展開審查，經討論後，通過初審條文，包括未來騎電動自行車一定要戴安全帽，未戴者處300元罰鍰，擅自改裝者最高可處5400元以下罰鍰，時速超過25公里以上最高可罰1800元罰鍰，駕駛得年滿18歲否則最高可處600元罰鍰。

全台電動自行車交通事故件數從2014年起逐年快速增加，根據警政署統計，去年死亡人數從3人暴增為10人、受傷人數從2163人暴增為3292人，電動自行車肇事事故件數從前年1508件增為去年2330件，而屏東縣去年共計發生310件電動自行車交通事故。

屏東縣政府警察局交通隊指出，目前初審條文通過，過去民眾擅自改裝車輛，增、減、變更電子控制裝置或原有規，若於道路行駛或使用，可處電動自行車所有人新臺幣1800至5400元罰鍰。另外，《道路交通管理處罰條例》第72條之1增訂針對電動自行車的速限罰則，若時速超過25公里 最重罰1800元，可處電動自行車駕駛人900至1800元罰鍰。

屏東部分學生以電動自行車代步上學，但修法完成後，駕駛未滿18歲不可上路，若自行車或電動輔助自行車駕駛得附載幼童，需使用符合國家安全標準的兒童座椅，前座椅可附載1至4歲且15公斤以下，後座椅可附載1至6歲22公斤以下幼童，否則皆可處以新臺幣300元至600元罰鍰。電動自行車駕駛未依規定戴安全帽者，也可處新臺幣300元罰鍰。