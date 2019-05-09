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小朋友種菜產地直上餐桌 辦蔬菜沙拉品嘗趴謝母親

2019-05-09 07:45聯合報 記者徐如宜╱即時報導

母親節即將到來，高雄市新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，由孩子在走廊鮮採收「教室小農一步蔬果」生菜，料理出「蔬菜佐堅果沙拉總匯」，再配一杯咖啡，獻給辛苦的媽媽們。

星空家族的「教室小農一步蔬果」，由師生共同種植與照顧，過去的收成除了在校料理外，也會帶回家與家人享用或義賣來捐助弱勢。今年母親節，師生決定邀請媽媽或家人直接到走廊農田，收成將蔬菜變身成料理獻給媽媽，讓媽媽在百忙中輕鬆一下，品嘗孩子種植的蔬菜與親手製作的料理。而沒空前來的媽媽們，也可以收到由孩子親手包裝的蔬菜花束，在家一起動手做料理。

小朋友們還設計了客製化的邀請卡，夾在連絡簿內給媽媽。大家還表演了一段節目錄製成影片。並變成QR code，要在當天送給媽媽當成另一項禮物。一邊品嘗蔬菜沙拉，一邊從手機上觀看精彩影片，最後還可以收藏在皮夾，隨時都可以掃一掃、看一看。

新上國小校長王彥嵓極力推展食農教育2.0版「味覺教育」，利用雷射雕刻客製化「教室小農一步蔬果」的專用木盤，盛著蔬菜沙拉，提升了食物的美感與價值。藉由母親節活動，邀請辛苦的媽媽來教室，品嘗這一道精緻又溫馨的料理，就是最特別的禮物了，也真正達到產地到餐桌的最短距離。

小朋友們也親手包裝蔬菜花束，帶回家與家人一起動手做料理。記者徐如宜／攝影
小朋友們也親手包裝蔬菜花束，帶回家與家人一起動手做料理。記者徐如宜／攝影
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新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，享用自己裁種料理的...
新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，享用自己裁種料理的蔬菜佐堅果沙拉總匯。記者徐如宜／攝影
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新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，享用自己裁種料理的...
新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，享用自己裁種料理的蔬菜佐堅果沙拉總匯。記者徐如宜／攝影
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