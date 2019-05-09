小朋友種菜產地直上餐桌 辦蔬菜沙拉品嘗趴謝母親

2019-05-09 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



母親節即將到來，高雄市新上國小星空家族舉辦「蔬菜沙拉品嘗趴」，邀請媽媽與家人到教室，由孩子在走廊鮮採收「教室小農一步蔬果」生菜，料理出「蔬菜佐堅果沙拉總匯」，再配一杯咖啡，獻給辛苦的媽媽們。

星空家族的「教室小農一步蔬果」，由師生共同種植與照顧，過去的收成除了在校料理外，也會帶回家與家人享用或義賣來捐助弱勢。今年母親節，師生決定邀請媽媽或家人直接到走廊農田，收成將蔬菜變身成料理獻給媽媽，讓媽媽在百忙中輕鬆一下，品嘗孩子種植的蔬菜與親手製作的料理。而沒空前來的媽媽們，也可以收到由孩子親手包裝的蔬菜花束，在家一起動手做料理。

小朋友們還設計了客製化的邀請卡，夾在連絡簿內給媽媽。大家還表演了一段節目錄製成影片。並變成QR code，要在當天送給媽媽當成另一項禮物。一邊品嘗蔬菜沙拉，一邊從手機上觀看精彩影片，最後還可以收藏在皮夾，隨時都可以掃一掃、看一看。